Onkologický ústav v Brně otevřel Centrum pro inovativní a podpůrnou péči

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně otevřel Centrum inovativní a podpůrné péče bezmála za 400 milionů korun. Pacientům začne sloužit od začátku dubna, řekl dnes novinářům při jeho otevření ředitel MOÚ Marek Svoboda. Centrum zahrnuje například zázemí pro příjem pacientů, ambulantní část Oddělení klinických studií nebo Centrum podpůrné péče.
"Díky nové budově můžeme významně zvýšit kapacitu pro podpůrnou péči, klinické studie a vzdělávání pacientů, což jsou oblasti s největším dopadem na kvalitu života pacientů. Klinické studie dávají i naději na další a úspěšnější léčbu," uvedl Svoboda.
Nové centrum má pět pater. V prvním podlaží je například Centrum prvního kontaktu a příjmů pacientů s centrální evidencí či konziliární ambulance. Druhé patro patří Oddělení klinických studií. Ve třetím patře mají své ordinace nutriční terapeuti, psychologové či sociální pracovníci nebo poradci pro stomie. Ve čtvrtém patře sídlí koordinátoři péče a nad nimi je úsek zdravotních pojišťoven.
Podle náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky Terezy Malé nabízí centrum logické uspořádání cesty pacienta od příjmu až k lékaři. "Každý nový pacient bude muset jít přes vstupní pavilon a Centrum prvního kontaktu. Zde pracovníci vloží všechny jeho údaje do našeho nového informačního systému, což usnadní následující práci zdravotníků. Výjimkou budou pouze pacienti na lůžku odesílaní sanitkou z jiného zdravotnického zařízení k radioterapii," uvedla Malá.
Součástí Centra inovativní a podpůrné péče je také Informační a edukační centrum (IEC), které poskytuje vzdělávání pacientům i jejich blízkým. Podle vedoucí centra je klientům k dispozici individuální edukační box s Onkorádcem nebo edukační avatar. Mohou si také vyzkoušet virtuální realitu. "Důležité je podle nás rozvíjet i on-line edukaci, protože to je efektivní možnost, jak edukovat pacienta v pohodlí domova," řekla Guziurová.
Centrum inovativní a podpůrné péče je první z dokončených staveb v MOÚ, vyšla na více než 383 milionů korun. V areálu vzniká i Centrum onkologické prevence, jehož otevření je naplánováno na květen. Obě stavby dohromady vyjdou bezmála na 1,5 miliardy korun, část je financována z Národního plánu obnovy i státního rozpočtu, zbytek MOÚ doplatí z vlastních zdrojů.
Masarykův onkologický ústav je největším onkologickým centrem v zemi a patří k nejprestižnějším zdravotnickým zařízením obdobného druhu v Evropě. V současnosti ambulancemi MOÚ ročně projde kolem půl milionu lidí. Ročně je zde provedeno více než 5000 operací. Ústav zaměstnává přes 1100 lidí.