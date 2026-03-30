Na online pohotovost se obracejí hlavně rodiče dětí, přesto je její provoz nejistý

Karolína Kučerová
  5:22aktualizováno  5:22
Více než 2 540 lidí využívá aplikaci online pohotovosti, kterou loni v říjnu spustili na Znojemsku v jako vůbec prvním okresu jižní Moravy. Ta jim formou chatu nebo videohovoru umožňuje se kdykoliv a odkudkoliv bezplatně poradit o zdravotním stavu s lékařem – klidně i o víkendu nebo večer. Právě v takových případech službu podle dosavadních sesbíraných dat používá téměř třetina všech uživatelů. Přesto její další fungování není jisté.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Až 90 procent takto konzultovaných zdravotních problémů se na dálku podaří lékařům vyřešit,“ poukazuje Ondřej Svoboda, ředitel společnosti Dr.Digital, která pro Znojmo aplikaci spravuje. Ve zbylých případech bylo nutné pacienty objednat na doplňující fyzické vyšetření nebo je přesměrovat na pohotovost do nemocnice.

Mezi nejčastější uživatele pak patří ženy a rodiče. Přibližně 20 procent konzultací se totiž týká řešení zdravotního stavu dětí. To dokládá také místostarosta Znojma Jakub Malačka (Naše Znojmo), podle nějž jsou místní se službou spokojeni.

„Jedna maminka si například chválila to, že jí lékařka předepsala léky a za pár dní sama zavolala, aby se zeptala, jak postupuje léčba,“ přibližuje a doplňuje, že podle jeho informací tuto možnost lidé také často využívají při kožních problémech.

Snahou je také snížit užívání antibiotik

Jedním z hlavních cílů této služby je kromě dostupnější péče také nižší nápor na pohotovosti v nemocnicích, kam lidé často v případě nedostupnosti svého praktického lékaře či jiného specialisty zavítají s mnohdy banálními problémy.

Vyhodnocení kýženého efektu je však podle Malačky složité a zatím je na to příliš brzy. Pozitivní zkušenosti ale někteří lékaři hlásí. „V případě, že máme v čekárnách mnoho lidí a víme, že někteří by tu čekali zbytečně dlouho, můžeme je na službu odkázat,“ přibližuje zkušenost náměstek znojemské nemocnice Pavel Jajtner.

Svoboda vidí ještě další možný pozitivní dopad – může se jednat o možnost, jak bojovat proti nadužívání antibiotik. „Jedním z velkých problémů současné medicíny je totiž antibiotická rezistence. Snažíme se proto léčit přesně a zodpovědně. Antibiotika předepisujeme jen tehdy, kdy jsou opravdu potřeba,“ zdůrazňuje.

Když tak lékaři z online pohotovosti předepisují léky, pouze v sedmi procentech případů se jedná o antibiotika. Drtivou většinu tvoří volně prodejná léčiva.

Pilotní provoz potrvá do podzimu

Výhodou je podle Svobody také možnost tvorby vlastní digitální zdravotní karty. Ve Znojmě už lidé nahráli 168 zdravotních dokumentů a zaznamenali přes tři tisíce měření srdečních hodnot. To podle něj i lékařů, se kterými se lidé skrz aplikaci spojují, otevírá cestu k situacím, že bude možné odhalit zdravotní rizika ještě před vznikem vážného onemocnění.

Cílem obou stran, tedy města a společnosti Dr.Digital, je tuto možnost udržet. Zatím se však jedná o pilotní provoz, smlouvu za dva miliony spolu strany uzavřely jen na rok. Zda bude služba dostupná místním i po uplynutí lhůty, ještě jasné není. Radnice o tom rozhodne v květnu.

„Tím, že aplikace funguje nejenom pro obyvatele Znojma, ale i lidi s trvalým pobytem kdekoliv v našem okrese, se musíme nejdříve sejít s ostatními starosty a projednat dosavadní fungování. Pak se rozhodneme, zda v tom budeme pokračovat a v jakém rozmezí,“ vysvětluje Malačka.

Podle něj to však má smysl podporovat i nadále. „I vzhledem k tomu, že mnoho lékařů odchází do důchodu,“ dodává.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spustili jsme testovací verzi webu Wood Seeds e-shop.

30. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fovea: vše pro váš zrak

Komerční sdělení

Když se řekne „optika“, spousta lidí si představí jen regál s obrubami. Ve Fovei v Havířově ale fungujeme jinak: na jednom místě propojujeme svět moderní péče o zrak a precizního optického řemesla –...

30. března 2026

