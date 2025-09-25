Mladík roky znásilňoval mladší sestru. Dejte mi podmínku, žadonil u soudu

Téměř čtyři roky sexuálně zneužíval a znásilňoval svou mladší sestru. Dnes pětadvacetiletý mladík ji před rodiči přiměl k mlčení tvrzením, že jestli se jim se záležitostí svěří, dostane od nich výprask. Krajský soud v Brně ho ve čtvrtek odsoudil ke čtyřletému trestu vězení. Zároveň musí poškozené zaplatit odškodnění 400 tisíc korun. Rozsudek je nepravomocný, obhájkyně si ponechala lhůtu na odvolání.
Krajský soud v Brně

Krajský soud v Brně | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Muž se činů dopouštěl v Telči od léta 2015 do začátku roku 2019. Podle obžaloby zpočátku oběť osahával na intimních místech, časem se ale jeho aktivity stupňovaly. Navzdory tomu, že se poškozená slovně i fyzicky bránila, se svým počínáním nepřestal.

Před soudem mladík prohlásil vinu. Jeho jednání podle odborníků ovlivnila vývojová porucha, konkrétně psychosexuální nezralost. Její vliv navíc podporovalo to, že mladík od svých deseti let pravidelně sledoval pornografii.

Podle obhajoby byly polehčujícími okolnostmi porucha obžalovaného, jeho mladistvý věk v době událostí, dobrovolný nástup k psychiatrické a sexuologické léčbě, dosavadní bezúhonnost i prohlášení viny. Na návrhu trestu se ale s obžalobou neshodla.

Dvanáctiletou dceru osahával, za špatné známky ji opakovaně bil, soudí vojáka

„Prohlášení viny je polehčující okolnost, ale ne dostatečná k podmíněnému trestu, a to především vzhledem k době trvání trestné činnosti a jejím dopadům na oběť,“ řekl státní zástupce Jan Adam.

Před vynesením verdiktu naposledy vystoupil také obžalovaný, který litoval, co svým jednáním způsobil. „Doufám, že rozsudkem za tím moje rodina bude moct udělat tlustou čáru a její členové budou moci dál žít své životy. Vím, že nemám právo cokoliv žádat, ale prosím, aby mi bylo umožněno zůstat na svobodě. Nejen, abych mohl zaplatit nemajetkovou újmu, ale taky abych mohl pokračovat v léčbě,“ apeloval na soud mladík.

Soudní senát ale jeho přání nevyhověl. Za znásilnění, soulož se sourozencem a ohrožování výchovy dítěte odsoudil muže ke čtyřletému vězení. Navíc přiznal poškozené právo na odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši požadovaných 400 tisíc korun.

Zneužíval sedmiletou dceru a fotky dával na internet, muže zadržela zásahovka

„Soud naznal, že je potřeba na obžalovaného působit nepodmíněným trestem, aby si uvědomil, jak moc závažnou věc své sestře způsobil,“ vysvětlil předseda senátu Michal Zámečník.

Při rozhodování musel přihlédnout k několika přitěžujícím okolnostem. Těmi byly délka trvání páchaného násilí, dlouhodobá posttraumatická stresová porucha poškozené, kombinace tří trestných činů a také vyhrožování a vydírání oběti pachatelem. Mladík totiž svou sestru nutil k sexuálním úkonům pod pohrůžkou zveřejnění jejích nahých fotografií. Později jí také vyhrožoval, že jestli v aktivitách s ním nebude pokračovat, něco si udělá.

Odsouzený se může ohledně výše trestu odvolat k Vrchnímu soudu v Olomouci. S obhájkyní si vzali lhůtu na rozmyšlenou.

