Opera Mendel Megaking:Mendel převtělený do školníka vede děti k zájmu o genetiku

Rodinná opera určená pro publikum od osmi let dnes měla premiéru na Hudebním festivalu Znojmo. Dílo nazvané Mendel Megaking Miloše Orsona Štědroně je netradiční poctou zakladateli genetiky Johannu Gregoru Mendelovi. V Městském divadle Znojmo mělo dnes svou premiéru.
Ač se dílo věnuje Mendelovi, děj je zasazený do současnosti a odehrává se na základní škole. Zakladatel genetiky převtělený do školníka přichází do kontaktu s žáky osmé třídy a přivede je k zájmu o genetiku i dědičnost.
" Pro mě osobně je důležité, že je zde skrz příběh šance oslovit i poměrně těžko dosažitelné publikum, a to žáky druhého stupně základních škol. Opera se věnuje přesně tomu, co probírají ve škole, tematice genetiky, školní jídelně a všemu ostatnímu, co k takové základce patří. Není to však vyloženě jen dětská opera, protože obecné téma, humor i poetika jsou univerzální," uvedl autor libreta i hudby Miloš Orson Štědroň.
Vedle školníka a teenagerů v opeře vystupuje i vedoucí školní jídelny či učitelka chemie.
Představení vznikalo ve spolupráci festivalu s Hudební fakultou JAMU v Brně a v koprodukci s festivalem Smetanova Litomyšl. Všechny aspekty jeho přípravy se ujali studenti a absolventi JAMU — od produkce přes scénu, kostýmy a režii až po obsazení hlavních rolí i orchestru.
Dílo mělo dnes sice oficiální premiéru, ale ve čtyřech předpremiérách jej už shlédly školy i veřejnost. Derniéra na rodinnou operu pak čeká hned v pondělí a odehraje se opět v Městském divadle Znojmo.