Opera Osud dnes zahájí 10. ročník bienále Janáček Brno, potrvá pět týdnů

Opera Osud dnes zahájí desátý ročník mezinárodního operního a hudebního bienále Janáček Brno. Přehlídka potrvá pět týdnů, nabídne kompletní operní dílo Leoše Janáčka, ale také symfonické a komorní koncerty a řadu doprovodných akcí. Program festivalu je nejširší v jeho dosavadní historii. V roce 2024 Janáček Brno už podruhé získal ocenění International Opera Award pro festival roku.
"Z festivalu zprvu nevelkého se za pár let vyklubala akce, která směle konkuruje v evropském kulturním kalendáři akcím s pořadovými číslovkami o řád vyššími, s rozpočty naditějšími o nulu či dvě, a navíc v eurech, s armádami stálých i externích spolupracovníků. A obstojí vedle nich," uvedl ve festivalovém magazínu ředitel přehlídky Martin Glaser.
Vyprodané jsou zatím hlavně koncerty v menších prostorách, například brněnských vilách nebo v Památníku Leoše Janáčka. Velký zájem byl také o Bamberské symfoniky pod taktovkou českého dirigenta Jakuba Hrůši.
Osud má na festivalu derniéru, dnešní večer v Janáčkově divadle je tedy poslední příležitostí zhlédnout naživo inscenaci režiséra Roberta Carsena. Dále se diváci na festivalu postupně rozloučí s brněnskými inscenacemi Její pastorkyně a Věci Makropulos, stejně jako s představením, které propojilo operu Z mrtvého domu a Glagolskou mši.
Bavorská státní opera do Brna poprvé zavítá s inscenací Káťa Kabanová v režii Krzysztofa Warlikowského. Výlety páně Broučkovy jsou na programu v oceňované koprodukční inscenaci souborů z Brna, Madridu a Vídně. Rané dílo Počátek románu inscenuje spolek Hausopera s Národním divadlem Brno ve dvoraně rektorátu brněnské techniky. Šárka zazní v prvotní verzi z roku 1888 s klavírním doprovodem Julia Drakea v Besedním domě, ale také v orchestrálním provedení pražského Národního divadla.
Kromě divadelních budov, koncertních sálů a historických vil letos festival zavítá také do Vodojemů na Žlutém kopci, kde bude například 7. listopadu přehlídka lidových krojů s cimbálovou muzikou a degustací vína. Část festivalového programu je určená pro rodiny s dětmi.