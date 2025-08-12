Místo cyklovýletu putoval senior na sál. Lékaři při operaci využili novou metodu

Jiří Punčochář
  14:02aktualizováno  14:02
Místo plánovaného týdne s přáteli na kolech skončil letos v létě pětasedmdesátiletý pan Jiří z Brna na operačním sále. Protože mu pomalu a přerušovaně tlouklo srdce, voperovali mu lékaři kardiostimulátor. Umístili ho do tzv. Bachmannova svazku. Jde o novou metodu, kterou v Česku jako jediná provádí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Na druhý den mohl senior domů.
Fotogalerie4

Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny. | foto: MaVe PR

Brněnský projektant se stal jedním z šesti prvních pacientů v Česku, který se umístění kardiostimulátoru mezi pravou a levou srdeční síň do Bachmannova svazku podrobil.

„Tato stimulace je pro pacienty šetrnější, protože využívá přirozených fyziologických cest. Působí i preventivně. Předchází například arytmiím, z nichž nejčastější je fibrilace síní, kdy srdce bije příliš rychle, pomalu nebo nepravidelně. Díky této metodě lze také předcházet srdečnímu selhání,“ sděluje Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny.
Roland Oravský, lékař I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice u sv. Anny.
Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny.
Brněnský pacient Jiří, který se podrobil voperování kardiostimulátoru do tzv. Bachmannova svazku.
4 fotografie

I když je tato metoda ve světě známá už několik let, odborné studie potvrdily její efektivitu teprve nedávno. Je náročná na um lékaře, který kardiostimulátor zavádí. Výkon ho stojí více úsilí a času, pro určité pacienty je ale vhodnější.

Jedním z nich se stal i pan Jiří. Jeho cesta na operační sál přitom začala poměrně banálně – den před tím, než měl vyrazit na kola, začal hůř mluvit a mrtvěla mu ruka. Kontaktoval raději neurologii, kde mu doporučili okamžitě volat záchranku.

Do Vojenské nemocnice v Brně už sanitka Jiřího vezla s cévní mozkovou příhodou. Na jednotce intenzivní péče si pak lékaři všimli, že pacientovi tluče srdce pomalu a přerušovaně, a obratem ho tedy nechali převézt Fakultní nemocnice u sv. Anny. Tam na operaci dostal kardiostimulátor.

Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny.

„Cítím se výborně, jako by se nic nestalo. Rodina a kamarádi mě utěšovali, že kardiostimulátor má kdekdo,“ oddechl si následně senior, pracující stále jako projektant. Na kontrolu do nemocnice po unikátním zákroku chodí každý měsíc.

Odborníci umístění kardiostimulátoru přímo do přirozené elektrické dráhy mezi pravou a levou srdeční síň aplikují proto, že přesněji napodobuje přirozené šíření srdečního vzruchu. Pomáhá tak srdci bít pravidelně a efektivněji než při klasickém zavedení elektrod. Pro srdce je to šetrnější a předchází se jeho dalšímu poškození.

Lékaři jako krejčí. Díky nové metodě odhalí problémové buňky dřív, než se projeví

„Běžné kardiostimulátory mají elektrodu uloženou na různých místech v pravé síni, signál se však nešíří rovnoměrně. Nová metoda vyžaduje přesné zavedení elektrody přímo do oblasti Bachmannova svazku – což je přirozená cesta, kudy se ve zdravém srdci šíří vzruchy mezi síňovými oddíly.

Pokud je tato cesta poškozená nebo zablokovaná, pomocí stimulace ji můžeme nahradit a šíření vzruchu obnovit. Tímto způsobem lze lépe koordinovat stahy síní a předcházet dalšímu zhoršování srdeční funkce,“ uvedl Roland Oravský, lékař I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice u sv. Anny.

Lékaři zachránili muže, kterému dvě hodiny netlouklo srdce. Mozek má v pořádku

Stimulace Bachmannova svazku není podle lékařů řešením pro všechny nemocné s poruchami srdečního rytmu. Nevhodná je například pro pacienty s poruchou vedení v srdečních komorách, kdy ale síně fungují správně. Nepomůže ani nemocným, u nichž už je trvale přítomna fibrilace síní. Vadit může také zjizvená srdeční tkáň nebo anatomická stavba síní.

„Studie odhadují, že poruchu šíření vzruchu přes Bachmannův svazek má podle EKG až 59 % pacientů ve věku nad 60 let a až 47 procent pacientů ve všech věkových skupinách. Samozřejmě, ne všichni jsou automaticky vhodní k zavedení kardiostimulátoru, čísla ale ukazují, že z této inovativní metody může profitovat skutečně hodně pacientů. Ukazuje se, že by ze stimulace Bachmannova svazku mohli mít užitek i pacienti se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí, tedy ti, u kterých srdce selhává přes zachovanou stažlivost levé komory. A takových mohou být v Česku desítky až stovky tisíc,“ dodává Oravský.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Vlků se nebojíme, jsou tu doma, shodují se návštěvníci Srní. Zavřený výběh je mrzí

O vlčí výběh Národního parku Šumava, který je u návštěvnického centra kousek za Srním na Klatovsku, je enormní zájem. Ročně ho navštíví kolem 100 tisíc lidí. Od pátku je ale zavřené a správci parku...

12. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

V Česku přibývá dětí s postižením, které se místo ve škole učí doma

V České republice přibývá dětí s postižením, které se místo vzdělávání v prostředí škol učí doma, upozorňuje poradní orgán ombudsmana pro oblast práv lidí s...

12. srpna 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Karel Hartig své vlastenectví propsal do názvů budov i čísel popisných Žižkova

Bez něj by se Žižkov možná jmenoval Rudolfov a neměl by tak krásnou radnici, školu ani někdejší Občanskou záložnu. První starosta této pražské městské části Karel Hartig byl vlastencem až do morku...

12. srpna 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Zmodernizovaná Štvanice nabídne pláž či repliku zimáku. Architekti představili návrh

Proměněné břehy, korunované novým ostrůvkem, zdravá zeleň, upravené komunikace, zkrocené parkování, replika stadionu i zvýšená protipovodňová ochrana. Takhle by mohl v budoucnu vypadat vltavský...

12. srpna 2025  18:02

Dvanáct fotografů, inspirující řeka. Snímky ukáže festival v Novém Městě

Celý měsíc od půli srpna do půli září bude patřit festivalu „Nové fotografie nad Metují“. Zahrne dvě výstavy současných tvůrců v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, návštěvníky naláká i do přírody....

12. srpna 2025  17:50

Žena šla o holích v kolejišti, projíždějící vlak ji odmrštil a vážně zranil

Na trati mezi Ledečkem a Sázavou v úterý dopoledne srazil vlak starší ženu, která šla v kolejišti, utrpěla těžké zranění. Záchranáři ji do nemocnice transportovali letecky. Provoz ve zmíněném úseku...

12. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  17:41

Farma U veselýho psa na Pardubicku plánuje zřídit nový azyl pro staré psy

Farma U veselýho psa v Dražkově u Sezemic na Pardubicku, která se stará o desítky psů i další zvířata, plánuje rozšíření. Postaví mimo bytovou zástavbu azyl...

12. srpna 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Královéhradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř tři miliony korun

Královéhradecký kraj pokračuje v podpoře malých venkovských prodejen. Mezi 42 provozovatelů obchodů v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s...

12. srpna 2025  15:50,  aktualizováno  15:50

Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy

Plánovaná přestavba hotelu Banka na území CHKO Beskydy v Trojanovicích na Novojičínsku naráží na odpor ze strany některých místních obyvatel. Petici proti...

12. srpna 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

V posledních týdnech zlínští strážníci opakovaně vyjíždějí k mladým čápům, kteří při pokusu naučit se lítat někde uvázli nebo se zranili. Na polích severně od Zlína se v těchto dnech šikují ostatní...

12. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Archeolog: Hradiště u Češova na Jičínsku není pravěké, ale z raného středověku

Současný archeologický výzkum na hradišti Valy u Češova vyvrátil některé hypotézy. Mohutné opevnění není pravěké, ale z období raného středověku. Není také...

12. srpna 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.