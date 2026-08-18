Opilec vylezl do kabiny jeřábu, po policii házel lahve. Dolů ho dostala až zásahovka

Autor: mos, ČTK
  10:22aktualizováno  12:03
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Opilý muž vyšplhal na jeřáb a odmítal jej opustit. (18. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Nečekaný jeřábník čekal dnes ráno na dělníky na stavbě v Brně. V kabině stroje seděl muž, který tam neměl co dělat. Vysoký jeřáb, na nějž se vyšplhal, navíc odmítal opustit a vydat se zase zpět dolů na zem, působil agresivně. Na místo proto dorazila zásahová jednotka.

Pro policisty to kvůli výtečníkovu agresivnímu chování byly dramatické chvíle. Nahoru za ním i kvůli vlastní bezpečnosti nemohli. Také po nich házel věci, které v kabině našel: šlo o lehčí předměty jako plastové lahve.

„Dolů jej musela dostat až zásahová jednotka,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Právě ta je na takové situace i ve výškách vybavená. S automobilovým žebříkem dorazili na místo také hasiči, kteří policii asistovali.

Po dvou hodinách, kdy se podařilo muže dostat bezpečně dolů, se ukázalo, že je opilý. „Nadýchal téměř dvě promile,“ doplnil mluvčí.

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Po muži navíc bylo vyhlášené celostátní pátrání. Brněnští policisté jej tak teď předají kolegům, kteří s ním potřebují mluvit kvůli podezření ze spáchání trestného činu. „Nejde ale žádného vraha či jinak nebezpečného násilníka,“ dodal Chaloupka.

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