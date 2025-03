Soud u opilecké hádky uvěřil pobodanému muži, jeho partnerka dostala deset let

Partneři se potkali v psychiatrické léčebně na protialkoholním léčení, po němž se sestěhovali. Při jejich hádce loni v červenci, která vyvrcholila napadením nožem, hrál právě alkohol velkou roli. „Už od rána popíjeli,“ uvedla soudkyně Jaroslava Bartošová. Kolem poledne je kvůli tomu dokonce kontrolovala policejní hlídka.

Podle spisu muž během hádky partnerku fyzicky napadl. Obžalovaná vypověděla, že jí po několika fackách spadly brýle, které začala hledat. Muž pak podle ní své násilí chtěl zacílit na jejich dvouletého syna, což ji vyburcovalo k reakci. „Nechtěla jsem ho zabít. Měla jsem strach o syna,“ zdůvodnila své jednání.

Žena s téměř čtyřmi promile alkoholu v krvi sáhla do šuplíku, vytáhla kuchyňský nůž a partnera několikrát bodla do zad, hrudi a ramene. „Obviněná se doznala ke dvěma ranám. Ostatní si údajně nepamatuje,“ sdělila Bartošová.

První a nejintenzivnější rána, která vedla do zad, pronikla až do hrudi, kde způsobila vážná zranění. Ta mohla být smrtelná. „Bodla ho do míst, kde se nachází životně důležité orgány,“ zmínila soudkyně.

Okamžitě po incidentu zavolala obžalovaná pomoc, čímž zřejmě zachránila poškozenému život. „Nůž umyla a schovala do zásuvky. Záchranné službě do telefonu tvrdila, že neví, co se stalo, že svého partnera tak našla,“ popsala soudkyně.

Bouřlivé soužití

Mezi výpověďmi obžalované a poškozeného jsou neshody. Muž tvrdí, že svou přítelkyni nenapadl. Při hádce podle svých slov držel syna v náruči, a když odešel do obývacího pokoje, žena na něj bez varování zaútočila. První rány směřovaly do zad, muž se pak otočil a žena ho bodla i do hrudi a ramene. „Jako věrohodnou považujeme výpověď poškozeného,“ oznámila Bartošová.

Toto rozhodnutí zdůvodnila tím, že této verzi odpovídají i výsledky znaleckých posudků. Jeden z nich vzhledem k hladině alkoholu v krvi označil ženiny rozpoznávací schopnosti za snížené. „Jednala ve zmenšené příčetnosti, kterou si vědomě způsobila užitím alkoholu. Nelze tedy uvažovat o nedbalosti,“ zavrhla soudkyně návrhy o nepřímém úmyslu.

Soužití partnerů bylo podle soudkyně bouřlivé. „Prokazatelně se nejednalo o první fyzické a verbální násilí,“ poznamenala. Žena však nic nenahlásila. Podle soudkyně mohla od agresora kdykoliv odejít. „Nebyla na poškozeném ekonomicky závislá, bylo to spíše naopak. Má vysokoškolské vzdělání a úspěšnou profesní kariéru,“ poukázala Bartošová.

Obžalovaná byla v minulosti i přes snahu alkoholismus léčit soudně stíhána za dopravní přečin pod vlivem. Soud jí proto vedle trestu vězení udělil i ochranné opatření v podobě terapeutického protialkoholního léčení. Žena se proti rozsudku odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci.