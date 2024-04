VIDEO: Opilý cyklista ve čtyři ráno šněroval silnici, v rukou měl dva půllitry

„Byl velmi přátelsky naladěný a chvílemi působil až rozpustilým dojmem. Doklady u sebe sice neměl, přestože je to pro cizince povinnost, zato se hned ochotně přiznal k pití alkoholu,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Podle svých slov měl mladík „iba pivečka“, konkrétně „nejakých osem“. Při zkoušce nadýchal 2,64 promile alkoholu.

„Zajímal se o to, jestli se výsledek násobí dvěma, a když mu strážníci tuto domněnku vyvrátili, očividně ho to uspokojilo. Poznamenal, že by se sám divil, kdyby s pěti promile zvládl jet na kole,“ dodal mluvčí.

Při závěrečné fotodokumentaci Slovák ještě strážníkům po čtvrté ráno zapózoval opřený o dopravní značku a se zdviženým palcem. Jeho počínání posoudí úředníci ve správním řízení.