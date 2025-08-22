Na zveřejněných záběrech lze spatřit, jak opilec už ani nejede ale jako malé dítě na odrážedle balancuje se strojem na chodníku. V jednu chvíli upadl do trávy před bytovým domem a nemohl se zvednout.
To ale nakonec zvládl a vydal se na další část své cesty. Strážníci jej dostihli sedícího na rohu ulice u provozovny pohřební služby.
„Vy jste na tom jel, že?“ ptá se jeden ze strážníků a muž přitakává i na následující dotaz, že je opilý, tedy že řídil pod vlivem a musí počítat se sankcí.
Když mu následně strážníci naměřili 2,8 promile alkoholu, zavolali státní policisty, kteří si případ převzali k došetření. V tomto případě už totiž nejde o přestupek, ale o podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Opilec navíc na svůj stroj ani neměl řidičské oprávnění. Sice by se podle strážníků dal označit za elektrokoloběžku, šlo ale už o silnější třídu, která vyžaduje registraci a doklady.
Z pohledu zákona tedy spadá do kategorie motorových vozidel. „Jestliže má elektrokoloběžka rychlost vyšší než 25 km/h a výkon vyšší než 1 kW, jedná se o malý moped nebo skútr,“ vysvětluje policie.