Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a rozbité čelní sklo na své straně. I přesto zvládl ještě ujet víc než dva kilometry po nové estakádě a přes Husovický tunel až do Merhautovy ulice, kde mu cestu zatarasily hlídky městské policie.

Muž poté na základě výzvy od strážníků sice vypnul motor, ale i ve stojícím autě dál sešlapával plynový pedál. Při vysvětlování tvrdil, že pouze najel na obrubník.

„Dotaz hlídky na pití alkoholu se pokusil zlehčit poznámkou, že si ráno nalil trochu rumu do čaje,“ poznamenal mluvčí strážníků Jakub Ghanem k incidentu z minulého pátku.

Dechová zkouška vzápětí ukázala, že alkoholu muž vypil mnohem víc. „Nadýchal totiž bezmála tři a půl promile alkoholu a kromě dalších účastníků provozu ohrozil i svou třiaosmdesátiletou matku sedící na místě spolujezdce,“ uvedl mluvčí.

Řidič se třemi promile ujel od kolize i sraženého muže. Pil jsem až poté, tvrdil

Druhá hlídka mezitím na nové estakádě našla čerstvě poškozená svodidla. Nejednalo se patrně o jedinou nehodu opilého šoféra, protože proražená kola měl už před nájezdem na most.

Na jeho nebezpečné počínání za volantem upozornil mladý pár. „Řidič jel natolik zvláštně, až měli muž se ženou na okamžik dojem, že možná upadl do bezvědomí. Se svými obavami se proto svěřili na lince 156 a městská policie okamžitě poslala do oblasti nejbližší hlídky,“ upřesnil Ghanem.

Strážníci šoféra předali republikovým policistům kvůli podezření z trestného činu.

