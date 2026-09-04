Opozice dnes navrhne, aby soud zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti

Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou Ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše (ANO), a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 už dříve avizovali, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn.
Vláda tvrdí, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Podle kritiků ale novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Opoziční lídři mluví o narušení dělby moci.
Sněmovna přehlasovala minulou středu veto hlavy státu v pevně stanovený čas, a to hlasy 104 přítomných koaličních poslanců. Potřeba jich bylo nejméně 101. Předloze se zákonodárci věnovali zhruba pět hodin čistého času. V řádné debatě ale stihl vystoupit jediný z 33 přihlášených poslanců, na což hodlá opozice soud také upozornit.