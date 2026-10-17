Opoziční strany ukázaly, že se umí domluvit, hodnotil Grolich senátní volby

Opoziční strany v senátních i komunálních volbách jednoznačně vyhrály, ukázaly, že se umí domluvit, aby si zbytečně nekonkurovaly, komentoval výsledky hlasování předseda lidovců, jihomoravský hejtman a nový senátor Jan Grolich (KDU-ČSL). Sčítání sledoval v brněnském štábu obhajujícího senátora Zdeňka Papouška (za ODS), který mandát obhájil. Vítězství má za začátek cesty k sněmovním volbám v roce 2029.
Grolich poděkoval voličům a uvedl, že kampaň lidovců neskončila a bude trvat tři roky, aby voliči poznali lídry pro volby sněmovní.
Za nečekanou označil Grolich prohru vládního hnutí ANO ve všech obvodech. Zmínil také osobní útoky, kterým musel čelit.
V Senátu letos lidovci obhajovali tři mandáty, do voleb už nešla končící místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Kandidátů postavila strana pět. Vedle Grolicha, který byl zvolen už v prvním kole voleb před týdnem, dnes v kole druhém obhájili mandáty Josef Klement na Žďársku a Josef Bazala v senátním obvodu Uherské Hradiště. Lidovecký klub nicméně posílí, protože se k němu na základě dřívější dohody přidá také nově zvolený senátor Petr Korč ( Naše Město F-M) z volebního obvodu Frýdek-Místek, oznámil Grolich.
Grolich počítá, že klub KDU-ČSL ve volbě předsedy horní komory podpoří stávajícího předsedu Miloše Vystrčila (ODS). Vzhledem k velikosti frakce by měl mít zastoupení mezi místopředsedy, soudí. Jak se ale kluby po volbách zformují, chce podle něj čas.