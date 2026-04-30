Oprava koupaliště v brněnském Starém Lískovci čeká na stavební povolení

Obyvatelé brněnského Starého Lískovce by se mohli po několika letech dočkat opraveného koupaliště. Dlouho připravovaná rekonstrukce nyní čeká na stavební povolení, informoval starosta Vladan Krásný (ODS) ve zpravodaji městské části. Původní plán byl otevřít opravené koupaliště už letos v červnu, celý proces však podle starosty zbrzdila změna stavebního zákona.
Po opravách dostane bazén novou 50metrovou nerezovou vanu, kterou dělníci vsadí do stávající betonové. "Bude mít čtyři oddíly. První bude dětský, s malými skluzavkami, ale nebude to brouzdaliště, které vybudujeme zvlášť. Druhá část bude relaxační, s vířivkami. Třetí oddíl bude plavecký a ve čtvrtém jsou naplánované skluzavky a tobogán," doplnil pro ČTK Krásný.
Staré budovy v areálu dělníci strhnou a celé zázemí vybudují znovu. Vznikne tam prostor pro občerstvení. V plánu je i malé dětské hřiště. Krásný uvedl, že oprava bazénu se v městské části řeší už skoro 20 let, asi tři sezony je zavřený. Přípravy komplikovaly podle něj i spory o pozemky v areálu.
Kdy by mohl úřad stavební povolení vydat, starosta neodhadnul. Po tomto kroku by však podle něj mělo následovat výběrové řízení na zhotovitele a další kroky vedoucí k zahájení prací by nemusely trvat už příliš dlouho, předpokládá starosta.
Rekonstrukce vyjde asi na 90 milionů korun. "Podařilo se mi dohodnout, že to bude financovat město s naším podílem 20 milionů korun. Odbor investiční to celé vysoutěží a pak to bude provozovat městská společnost Starez, která s tím má zkušenosti," dodal Krásný.