Oprava křížové cesty na Svatý kopeček v Mikulově skončí do pěti let

V Mikulově na Břeclavsku slouží turistům další, necelých 100 metrů dlouhý úsek opravené křížové cesty na Svatý kopeček. Cestu opravuje chráněná krajinná oblast (CHKO) Pálava, která spravuje přírodní rezervaci Svatý kopeček. Práce jsou na prázdniny, kdy po cestě chodí nejvíc lidí, přerušené. V září se na ni kameníci vrátí, řekl ČTK vedoucí správy CHKO Pálava Jiří Kmet. Oprava 750 metrů dlouhé stezky by měla skončit do čtyř či pěti let.
"Letošní plán počítá s opravou úseku od kapličky Třetího poklesnutí za zatáčku ke stoupání ke kapli sv. Barbory. Při opravě je opět využívána technologie štětování a pro překonání výškových rozdílů jsou do stezky vkládány schody z akátového dřeva. V minulém roce byly na opravu použity prostředky evropských fondů. V tomto roce jsou na opravu využity výhradně prostředky od Nadace Blížksobě," uvedl Kmet.
Oprava cesty začala v roce 2023 a postupuje na etapy. Rychlejší postup není možný kvůli nedostatku kvalitních řemeslníků i kvůli financování.
"Stezka je rok od roku více namáhána zvyšujícím se množstvím návštěvníků. Naším cílem je povrch křížové cesty postupně celý citlivě opravit, umožnit turistům bezpečný výstup na vrchol a zároveň zamezit vstupování turistů mimo stezku. Práce jsou skutečně náročné a to jak vzhledem ke složité dopravě materiálu, tak také kvůli vysoké vytíženosti stezky návštěvníky," dodal Kmet.