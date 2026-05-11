Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší a dražší, a to kvůli střeše

Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší, než se čekalo. Původní termín otevření byl konec dubna, nově je v plánu v polovině letních prázdnin. Oprava bude také dražší, původně měla vyjít na 16,9 milionu korun, nově na zhruba 20,5 milionu. ČTK o tom dnes informoval mluvčí radnice Michal Kočí. Na webu radnice informovala, že za důvodem posunu termínu a navýšení ceny je především nefunkční střešní plášť. Při opravě stropů totiž stavební firma přišla na to, že střechou zatéká.
"U rekonstrukcí je běžné, že se v průběhu prací odhalí skutečnosti, které nebylo možné předem plně předvídat. Může to vést k úpravám, prodloužení realizace i navýšení nákladů. Jde o přirozenou součást tohoto typu investic," uvedl místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL).
Kromě zatékání dřevěné nosné prvky krovu částečně napadla i hniloba. Oslovená odborná firma navrhla odstranění původní tepelné izolace a ošetření či zpevnění všech poškozených prvků krovu. "Lokální oprava nebyla možná. Firma navrhla novou odvětrávanou střechu z povlakové plastové krytiny včetně nových klempířských prvků. Další podstatnou změnou byla úprava statiky. Abychom zachovali navržené dispoziční řešení, navrhl statik podepření stropních průvlaků, které procházely od základů budovy aquaparku až po podlahu nově budovaného wellness," popsal starosta Karel Jurka (ODS).
Od rekonstrukce si zástupci radnice slibují moderní podobu i vyšší pohodlí pro návštěvníky. "S rostoucími nároky na kvalitu daných služeb přišla před lety potřeba modernizace prostor. Roky jsme naráželi na provozní problémy spojené především se stavebně-technickým řešením místa. Celá příprava se sice z objektivních důvodů protáhla, výsledek má nicméně ambici stát se plnohodnotným místem odpočinku, které čekání bohatě vynahradí," uvedl Celý.
Provoz wellness bude celoroční, naráz pojme 25 lidí. Prostor nabídne dvě velké panoramatické sauny, každou s jiným obkladem, nabídnout má každá jinou atmosféru a odlišný typ zážitku.
"Chybět nebude komornější biosauna i tropická sauna s autentickými zvuky i vůní exotiky kombinující parametry suché finské sauny a parní lázně s vlhkým provozem. Samozřejmostí bude soustava ochlazovacích sprch, nádoba na led či mechanická ochlazovací vědra. To samé platí pro vířivku pro osm lidí, Kneippův chodník využívající střídání studené a teplé vody nebo řadu keramických vyhřívaných lavic," vyjmenoval ředitel Správy majetku města Vyškova Jaroslav Hastík.
Zajímavým prvkem bude podle něj i vodní skleněná stěna v prostorné odpočívárně, po níž bude stékat voda jako vizuální efekt. Součástí saun bude i velké okno orientované do venkovního areálu. Přinese více denního světla i vizuální kontakt s okolím bez narušení soukromí návštěvníků sauny. Lidé zvenku dovnitř totiž neuvidí.