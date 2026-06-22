Oprava Ústředního hřbitova v Brně má za sebou první milník, nový je čestný kruh

Stavební firma dokončila na brněnském Ústředním hřbitově první část rozsáhlé rekonstrukce zhruba za 300 milionů korun. Nově opravený je čestný kruh. Zrekonstruovaná je také budova zázemí Správy hřbitovů města Brna na Vídeňské 94, kterou využívají pracovníci hřbitova. Město o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.
Práce na hřbitově začaly v dubnu 2025, potrvají tři a půl roku. "Místo posledního odpočinku významných Brňanů a Brňanek bylo místem, kde rekonstrukce započala. Čestný kruh nyní opravdu plní svou čestnou funkci. Důstojnost prostoru dává jak žulové dláždění, které upomíná na historii místa, tak nový trvalkový záhon v centru kruhu,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
V prostoru čestného kruhu a jeho okolí kromě výměny povrchů za esteticky i ekologicky vhodnější stavbaři instalovali i všechny důležité technologie. Jde především o svody vody do retenční nádrže.
"Obnovou prošla také zeleň, byly vysázeny nové stromy a keře. Rekonstrukce potrvá do roku 2029, ale čestný kruh nám ukazuje, jak bude opravovaný hřbitov vypadat, a je opravdu na co se těšit. Estetické řešení v sobě snoubí přírodě blízká opatření, která zajistí dlouhodobou udržitelnost zeleně hřbitova v kontextu klimatických změn, jimž čelíme,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Vzhledem k velikosti hřbitova postupují stavbaři v opravě po etapách, vždy po dvou hrobových skupinách, aby nebyl zcela narušen jeho chod. Hotová je také pokládka zhruba 70 procent rozvodů kanalizace, vody a dalších rozvodů.