Opravená radniční věž ve Znojmě se otevře počátkem dubna

Znojemská radniční věž se po čtyřleté rekonstrukci otevře 2. dubna. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Znojemské Besedy Kristýna Musilová. Za opravu památky a instalaci nové expozice město zaplatilo 70 milionů korun, výrazně víc, než původně plánovalo. Věž totiž byla v horším stavu, než se předpokládalo.
Největší část nákladů, 65 milionů korun, město nasměrovalo do obnovy historické konstrukce, tedy do oprav střechy, krovu a dalších částí věže. Zbytek peněz Znojmo využilo na modernizaci technického zázemí včetně elektroinstalace, osvětlení a záchytného systému. Připravilo také stavební úpravy pro novou expozici a vznikl nový vstupní prostor s pokladnou. Věž má i opravené hodiny.
Při rekonstrukci krovu jej pracovníci nejprve celý rozebrali a posléze zase složili, přičemž zachovali maximum původních prvků. Některé části poslouží jako exponáty v expozici, nebo jako studijní materiál středověkého tesařství. Věž totiž vznikla zhruba v polovině 15. století a po celou dobu její existence do krovu nikdo výrazně nezasáhl. Podle odborníků je takový typ krovu možná nejstarším dochovaným.
"Věž je po mnoha stránkách unikátní. Složitým tvarem střechy a celkovým štíhlým dojmem. Stavěla se na zakázku znojemských konšelů, stavitelem byl Mikuláš ze Sedlešovic. Stala se hlavní dominantou města a také jeho ústřední bezpečnostní hláskou," řekl místostarosta a historik Jiří Kacetl (Pro Znojmo).
Nová expozice přibližuje historii věže i rekonstrukci. "Návštěvníci zde uvidí autentické fragmenty z původní konstrukce, například věžní báně, historické praporce nebo části trámů krovu," uvedla Musilová.
Radniční věž před uzavřením kvůli rekonstrukci dlouhodobě patřila mezi nejvyhledávanější turistické cíle ve Znojmě. Z jejího ochozu je vidět historické centrum města i okolí, vzdálenější Pálavu a za dobré viditelnosti i vrcholky rakouských Alp. Ročně na ni vystoupaly desítky tisíc lidí.