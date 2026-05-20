Opravené dětské oddělení vyškovské nemocnice nabídne dětem větší pohodlí

Nemocnice Vyškov dnes otevřela zrekonstruované dětské oddělení. Díky opravám za téměř 46 milionů korun nabídne větší pohodlí hospitalizovaným dětem i rodičům, uvedla v tiskové zprávě mluvčí zařízení Šárka Urbánková.
Práce zahrnovaly opravu deseti pokojů s vlastním sociálním zařízením a kapacitou 18 lůžek, včetně dvou pokojů se čtyřmi lůžky pro intenzivní péči. Na oddělení vznikla také vyšetřovna i denní místnost pro personál. Nová herna umožní dětem zahrát si hry, odpočinout si nebo strávit čas společně s rodiči mimo nemocniční pokoje. Zázemí je podle nemocnice navrženo tak, aby působilo bezpečně a podpořilo psychickou pohodu dětí.
"Pobyt dítěte v nemocnici je náročný nejen pro samotné pacienty, ale také pro jejich rodiče. Proto jsme chtěli vytvořit oddělení, které nabídne nejen kvalitní zdravotní péči, ale také lidské a důstojné prostředí. Věříme, že příjemné okolí, možnost hry i větší soukromí pomohou dětem zvládat léčbu lépe a přispějí k jejich rychlejšímu zotavení," sdělil ředitel nemocnice Zdeněk Horák.
"Děti v nemocnici potřebují vedle kvalitní péče také prostředí, které jim pomůže zvládnout pobyt co nejklidněji. Rekonstrukce vyškovského dětského oddělení proto nebyla jen investicí do budovy, ale především do lepších podmínek pro malé pacienty, jejich rodiče i zdravotníky. Moderní zázemí, více soukromí a prostor pro hru i odpočinek jsou důležitou součástí léčby a přesně tímto směrem chceme krajské zdravotnictví dál posouvat," doplnil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Rekonstrukci za téměř 46 milionů korun platil Jihomoravský kraj, který nemocnici zřizuje. Nemocnice investovala z vlastních peněz dva miliony na projektovou dokumentaci.