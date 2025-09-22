Opravy bytů jsou předražené, tvrdí opozice v brněnské části vedené poslankyní STAN

Marek Osouch
  13:52aktualizováno  13:52
Opozičnímu sdružení se nelíbí, jakým způsobem městská část Brno-Černovice zadává zakázky na opravy bytů. Podle zástupce uskupení a bývalého starosty této čtvrti Ladislava Kotíka jsou účelově dělené, navíc předražené. Chystá proto trestní oznámení. Jeho nástupkyně v čele radnice Petra Quittová, která je zároveň poslankyní hnutí STAN, pochybení odmítá.

Na nedostatky v hospodaření černovické radnice při rekonstrukcích bytů podle Ladislava Kotíka upozornil už audit, který byl součástí účetní závěrky, již schvalovali v červnu zastupitelé.

Poslankyni STAN hrozí vyšetřování za opravy bytů v části Brna
Poslankyni STAN hrozí vyšetřování za opravy bytů v části Brna
Kandidátka na post brněnské primátorky za stranu Věci veřejné - Petra Quittová
Po třiceti dnech od voleb se sešla nově složená Sněmovna kvůli tomu, aby zvolení poslanci složili slib. Petra Quittová je česká politička, od října 2021 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, od května 2021 starostka městské části Brno-Černovice. Je členkou hnutí STAN(8. listopadu 2021)
6 fotografií

S kolegy z opozičního sdružení Společně pro Černovice si postupně vyžádal další a další podklady a dnes jsou přesvědčeni o tom, že radnice platila za některé opravy zbytečně moc.

Poukazují na to, že za kotel s tržní cenou 30 tisíc korun zaplatila radnice bezmála 47 tisíc. Radiátor za 2 600 korun vyšel městskou pokladnu na více než dvojnásobek, a dokonce téměř třikrát víc stály sprchové dveře proti těm stejné značky, které si dohledali na e-shopu. „A to jde přitom o ceny pro spotřebitele, živnostníci by je měli určitě ještě nižší,“ poznamenal Kotík.

Podle svých slov chápe, že jde jen o pár desítek tisíc korun. Když se to však nasčítá, může jít podle něj o nadbytečné výdaje v řádu stovek tisíc nebo přímo milionů.

Zastupitelka brněnských Černovic získala byt určený matkám s dětmi v nouzi

Starostka a zároveň poslankyně STAN Petra Quittová, která letos znovu kandiduje ve sněmovních volbách, se hájí tím, že co je levné, nemusí být nejlepší. „My jedeme na kvalitu a s určitými dodavateli máme dobré zkušenosti. Naopak ve chvíli, kdy jsme je soutěžili, byla kvalita velmi nízká a museli jsme to pak vlastními silami opravovat,“ prohlásila.

Kotík naproti tomu tvrdí, že práce jsou i v současnosti špatně provedené a opravy se nedostatečně kontrolují. Navíc poukázal na fakt, že se zakázky účelově dělí, aby nebyly objednávky dohledatelné v registru smluv, kde musí být zveřejněná každá nad 50 tisíc korun. „U jednoho z dodavatelů je 85 procent faktur v intervalu 45 až 50 tisíc korun,“ upozornil. Účelovost podle něj vychází z toho, že jde o zakázky třeba pro jeden dům.

Chceme oponentní posudek, řekla starostka

Quittová toto dělení při vyjádření pro iDNES.cz nedokázala vysvětlit, podle ní jde o provozní záležitosti, které ona sama nedohlédne. „Neříkám, že jsme ve všem stoprocentní,“ uvedla s tím, že už nějaká opatření na radnici v reakci na zjištění auditu zavedli.

Zároveň podotkla, že k auditu si na radnici chtějí nechat vytvořit oponentní posouzení. V současnosti se tam navíc koná hloubková kontrola z brněnského magistrátu. „Vše je tak v řešení,“ řekla Quittová.

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Kotíkovo sdružení se sedmi zastupiteli, což je nejvíc ze všech tamních uskupení, ale nechce čekat a na starostku, místostarostu Davida Rampulu (KDU-ČSL), který má správu bytů na starosti, a vedoucího bytového odboru Radomíra Křemečka podá trestní oznámení.

Starostka to vnímá jako cílený útok před volbami na ni a hnutí STAN. Kotík namítá, že to nemá zapotřebí, protože on sám ani nikdo z jeho kolegů nekandiduje, ani není členem jiné konkurenční strany na celostátní úrovni. „Vše se poskládalo až v tuto chvíli, takže jsme nuceni konat až nyní,“ oznámil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy. Regionální osobní a spěšné vlaky v regionu ujedou s novým jízdním řádem stejně...

22. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Studenti VUT získají přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy

Nová laboratoř nabízí studentům Vysokého učení technického v Brně (VUT) přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy. Laboratoř je základem centra...

22. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Náchodský badatel Antonín Kříž provede zájemce starým Plhovem

Spolkový dům v Náchodě hostí až do jara sérii přednášek náchodského badatele, malíře a někdejšího středoškolského učitele Antonína Kříže. Slibuje dávné, ale zapomenuté příběhy. Probere starý Náchod,...

22. září 2025  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Opravy potrvají celou noc

Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...

22. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:39

Liberec asi prodlouží lhůtu pro uplatnění opce na provozování areálu na Ještědu

Liberec zřejmě o půl roku prodlouží lhůtu, do kdy se musí firma TMR rozhodnout, zda chce dál provozovat skiareál na Ještědu. Podle zatím platné dohody termín...

22. září 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

Senior ve voze na Blanensku boural do mostu, nehodu nepřežil

Sedmdesátiletý řidič osobního vozu dnes v ranních hodinách u Borotína na Blanensku vyjel ze silnice a naboural do mostu. Náraz nepřežil. Na policejním webu o...

22. září 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Průzkum: Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi dlouhodobě klesá

Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi již několik let klesá, zvrat nastal s obdobím pandemie koronaviru. Vyplývá to z průzkumu, který se...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Karviná se chystá vybudovat metropolitní síť za téměř 60 milionů korun

Město Karviná připravuje vybudování metropolitní datové sítě, která v příštích letech propojí městské organizace i magistrát. Nová infrastruktura umožní rychlý...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.