Patnáctileté čekání se ještě protáhne. Opravy tankodromů musí silničáři odložit

Oldřich Haluza
  10:52aktualizováno  10:52
Černý scénář se naplnil. Kvůli nedostatku peněz musejí jihomoravští krajští silničáři přesunout na příští rok pět staveb, přestože je už mají nachystané a chtěli se do nich pustit ještě letos. Předpokládané náklady na opravy rozbitých komunikací, které místy připomínají spíš tankodrom, činí dohromady 142 milionů korun.
Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v zoufalém stavu. První část se má dočkat oprav letos, i když původně se počítalo už s loňským rokem. (březen 2023) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Po silnicích plných nerovností budou řidiči jezdit déle v Loděnici a u Zakřan na Brněnsku, v Mutěnicích na Hodonínsku, mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem na Blanensku a mezi Velkými Němčicemi a Křepicemi na Břeclavsku. V případě Loděnice a Mutěnic se jedná o průtah obcí, v první z nich povrch tvoří takzvané kočičí hlavy. U staveb, které to vyžadují, mají už silničáři stavební povolení.

„Oprava silnice se u nás plánuje už asi 15 let. Pořád se odkládala, pak se spoustu let chystala,“ podotýká starosta Loděnice Radek Galáš (nez.). Silničáři museli odložit druhou etapu oprav v obci za 40 milionů, první fáze je už hotová z letoška. Galáš doufá, že příští rok na práce skutečně dojde. „Máme příslib, že je tato oprava ve skupině staveb odložených na příští rok ta prioritní,“ dodává.

Podobně mluví i starosta Mutěnic Jiří Zálešák (nez.). Loni silničáři opravili vozovku z této obce směrem na sever do sousedních Hovoran, letos se zaměřili na opačnou stranu do Hodonína, kde práce dodělají v prosinci.

„Průtah naší obcí zbývá jako poslední k tomu, aby cesta z Hodonína do Brna přes nás byla kompletně opravená,“ poznamenává Zálešák. Silničáři předpokládají náklady na opravu přímo v Mutěnicích ve výši 36 milionů. Obec ji nedočkavě vyhlíží i kvůli tomu, že na ni má navázané vlastní projekty – opraví chodníky, přidá přechody, posune autobusové zastávky.

Opravy rozbitých silnic jsou v ohrožení, chybí stovky milionů od státu

Mezi tři nejdražší opravy silnic nuceně přesunuté na příští rok patří také úsek mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem. Jedná se o první etapu za 37 milionů. Nepůjde o rekonstrukci komunikace v celé délce, ale pouze v některých částech mimo obce na trase, například Malou Roudku.

„Když už práce přesouvají, bylo by vhodné přidat i opravy v intravilánu, kde je to ještě horší než v extravilánu,“ říká starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová (nez.).

„Opravdu velmi citlivé téma“

Silničáři nechtěli několik týdnů konkrétní seznam odložených staveb zveřejnit. Upřesnili je až poté, co o odsunu prací informovali vedení obcí.

„Nechtěli jsme, aby se informaci dozvěděli nejdříve z médií a pak teprve od nás. Pro některé obce je to opravdu velmi citlivé téma. Pro nás je to špatná pozice, protože se tu bavíme o desítkách milionů korun,“ zdůvodňuje mluvčí silničářů Monika Švehlová.

Na látání děr nestačí ani miliardy, kilometrů rozbitých silnic neubývá

Na opravy jihomoravských silnic druhých a třetích tříd šlo letos v souhrnu téměř 2,4 miliardy korun. Z kasy hejtmanství putovalo 2,1 miliardy, od Evropské unie 100 milionů. Stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) poslal 151 milionů.

Vedení kraje přitom doufalo, že dostane 330 milionů. Inkasovaná nižší částka vycházela z toho, že bude schválena změna v přerozdělování daní krajům, na základě níž by získaly peníze přímo, a ne dál skrze SFDI. K tomu však nedošlo, zároveň stát ani nenavýšil sumu na opravy krajských silnic.

