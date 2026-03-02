Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

Oldřich Haluza
  5:02aktualizováno  5:02
Se suverénně nejvíce penězi mohou počítat jihomoravští silničáři na začátku letoška. Na 72 staveb zahrnujících především opravy silnic a mostů mají připravené více než 2,5 miliardy korun. I přesto reálně hrozí, že na některé rozbité vozovky se kvůli nedostatku peněz nedostane. V balíku totiž chybí stovky milionů od státu, za něž se běžně opravovaly zničené silnice plné děr.

Silničáři začnou s rekonstrukcí mostů v Olomoucké ulici v Brně. Konstrukce čeká kvůli špatnému technickému stavu demolice, nahradí je jedna nová. Stejný postup se týká Černého mostu v Hodoníně nad železniční tratí. Přes něj vede jedna z hlavních příjezdových tras do města, využívají ji řidiči jedoucí od Kyjova. Bourání je v plánu na jaře, náhrada má být hotová v prosinci. Náklady dosáhnou 80 milionů. A šoféři musejí počítat s objížďkou.

Nejdřív komplikací a později nové silnice se dočkají lidé v Miroslavi na Znojemsku, kde je v plánu rekonstrukce Brněnské ulice za 38 milionů. O 15 milionů levněji vyjde oprava povrchu vozovky ve Znojmě v úseku mezi městskou částí Derflice a obcí Strachotice. Na 23 milionů vyjde výměna silnice v ulicích Antonína Smutného a Tetčická ve Střelicích na Brněnsku.

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Plán jihomoravských silničářů na letošní opravy tras druhých a třetích tříd.
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
22 fotografií

Mezi velké stavby se řadí například oprava části silnice mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem na Blanensku, mezi Olešnicí a Rozsečí nad Kunštátem ve stejném okrese nebo mezi Omicemi a Troubskem na Brněnsku. U každé z nich se náklady pohybují zhruba okolo 30 milionů. U Znojma už započala rekonstrukce dobšického mostu za 96 milionů.

Většinu peněz na letošní opravy získají silničáři z krajského rozpočtu, konkrétně bezmála dvě miliardy. Dalších 462 milionů dostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a 119 milionů z Evropské unie. Oproti loňsku začínají na začátku roku s vyšší sumou.

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

„Ač se to může zdát jako velké číslo, zahrnuje i dopravní opatření na trasách související s dostavbou Dukovan, na což míří peníze ze SFDI. Nebudou se z toho opravovat naše rozbité silnice,“ upozornil náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS). Zmíněné peníze od státu musí kraj využít na přesně určené projekty, nikoliv opravu silnic s obřími dírami.

Stejná situace jako v loňském roce

Jinými slovy, hejtmanství se musí vypořádat s výpadkem 330 milionů na opravy rozbitých silnic od státu ze SFDI. Nedávno se Crha od ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) dozvěděl, že s nimi nemůže počítat. „Předloni jsme přitom dostali přes 300 milionů, v loňském roce 151 milionů,“ poznamenala mluvčí silničářů Monika Švehlová.

Kvůli letošní zimě jsou navíc silnice rozbitější a jejich opravy náročnější, což si podle Crhy vyžádá nad rámec 100 až 150 milionů. Největší problémy s výtluky evidují silničáři na Blanensku, Tišnovsku, Vyškovsku a v okolí Brna. Silničáře často připomínají spíš tankodromy.

Plán jihomoravských silničářů na letošní opravy tras druhých a třetích tříd.

Nyní se opakuje situace z loňska, kdy hejtmanství rovněž v této době chyběla podobná částka ze SFDI. Zmíněných 151 milionů doputovalo až později v průběhu roku, letos se však podle Crhy nedá příliš očekávat, že by nějaké peníze dorazily.

Aby se podařilo uskutečnit všechny připravené stavby, musel by je kraj doplatit ze své kasy. „Doufám, že ještě něco z našeho rozpočtu dáme, ale určitě to nebude 330 milionů. Podle mého odhadu půjde třeba o 100, 150 milionů,“ uvedl Crha.

Projekty čekají v zásobníku

Loni se ocitla v ohrožení rekonstrukce Kníničské na západě Brna, k níž díky sehnání peněz nakonec došlo. V zásobníku projektů nachystaných na letošek jsou třeba rekonstrukce silnice mezi obcemi Pravice a Břežany na Znojemsku, průtah v Mutěnicích na Hodonínsku. Do něj se silničáři chtěli pustit už loni, ale kvůli nedostatku peněz ho museli odložit.

Podobně na tom mohou i další v loňském roce neuskutečněné opravy silnic plných nerovností v Loděnici a u Zakřan na Brněnsku, protože v seznamu staveb pro letošní rok chybí. Dočká se naopak část silnice mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem na Blanensku, již bylo v plánu uskutečnit už v loňském roce.

Oprava výtluků, která vydrží roky. Silničáři u Brna sází na speciální technologii

Podle opoziční zastupitelky Ivany Solařové (ANO) by si krajské silnice zasloužily větší finanční injekci. „Silničáři budou hospodařit s 2,5 miliardami, z nichž ale více než půl miliardy půjde na stavby spojené s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Reálně jim tak zbydou necelé dvě miliardy, tedy mnohem méně než loni. Z těch si ukrojí velký kus náročné stavby, jakou je obchvat Blučiny za 695 milionů a oprava dobšického mostu. Po náročné zimě bude potřeba navíc zhruba 150 milionů na opravy výtluků a běžnou údržbu,“ řekla Solařová.

Začínající stavba obchvatu Blučiny je největší dopravní investicí v historií hejtmanství. Vedení kraje na něj využije část dvouapůlmiliardového úvěru, který si vzalo loni na významné investice. Na obchvat pošle i peníze z Evropské unie určené na dopravní infrastrukturu. Těch dlouhodobě ubývá. Ještě před pěti lety šlo o půl miliardy, letos už doteče pouze o 119 milionů.

11. února 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

Influenceři versus celebrity. Kdo má větší sílu? Velká tvář dokáže z kampaně udělat událost

Leoš Mareš a jeho dvojrole. Moderátor i influencer. A hlavně celebrita.

Ještě před pár lety to vypadalo jednoduše. Kdo měl nejvíce sledujících, měl i největší šanci na lukrativní spolupráce. Značky hledaly zásah, čísla a viditelnost. Jenže rok 2026 přináší jinou realitu....

2. března 2026  5:30

Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Se suverénně nejvíce penězi mohou počítat jihomoravští silničáři na začátku letoška. Na 72 staveb zahrnujících především opravy silnic a mostů mají připravené více než 2,5 miliardy korun. I přesto...

2. března 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Obrana i koníček. Zájem o zbraně nepolevuje, v kraji už je smí mít 20 tisíc lidí

Ilustrační snímek

Téměř sedm stovek nových držitelů oprávnění mít zbraň, skoro dvakrát víc než v předchozích dvou letech, přibylo v Olomouckém kraji loni podle statistik policie. Zájem je v regionu dlouhodobý, skokový...

2. března 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Co vlastně pijeme z kohoutku? A proč řešit kvalitu vody právě teď?

Komerční sdělení
Co vlastně pijeme z kohoutku? A proč řešit kvalitu vody právě teď?

Otočíme kohoutkem a napijeme se. Česká kohoutková voda splňuje přísné normy Evropské unie a její kvalita je na vysoké úrovni. Přesto se dnes čím dál častěji diskutuje o tématu tzv. mikropolutantů –...

2. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bybit EU spouští kampaň Vyšší výnos, kratší držení napříč EHP

1. března 2026  20:56

Policie pátrá po muži ze Vsetínska, blízcí mají obavy o jeho život

ilustrační snímek

Policie vyhlásila pátrání po čtyřiačtyřicetiletém Radko Pudilovi z Oznice na Vsetínsku. O víkendu odešel z místa bydliště a doposud o sobě nepodal žádnou...

1. března 2026  18:58,  aktualizováno  18:58

T-Mobile: data pro zákazníky na Blízkém východu zdarma

1. března 2026  20:13

Knihovny už nelákají jenom na spisovatele-milionáře. Tahákem může být kriminalita

Poslední kniha Dana Browna o Praze směřuje k prodejnímu rekordu. Autor ji v...

Krámy sice zejí prázdnotou, ale budeme kulturní. Tak nějak se v roce 1955 zrodil Březen – měsíc knihy. Šlo hlavně o to, aby se ideologie vlila do hlav co největšího počtu obyvatel. Teď se bojuje o...

1. března 2026  19:01

I přes oblevu lyžařské areály na západě Čech stále lákají na lyžování

ilustrační snímek

I přes oblevu a jarní teploty zůstává většina areálů v Plzeňském a Karlovarském kraji otevřená a stále lákají na lyžování. Lyžuje se většinou na hrubém firnu,...

1. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Čtvrtý pokus. Nový Jičín se opět snaží prodat přístavbu hotelu v centru města

Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město...

Už počtvrté nabízí novojičínská radnice k prodeji přístavbu hotelu Praha. Poprvé byla k mání loni, od té doby ji město nabízelo ještě dvakrát. Žádný zájemce se zatím nepřihlásil.

1. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Šmírování přes rameno jako nový standard? Strach o soukromí má v metru 67 procent lidí

V pražském metru se o soukromé galerie dělíme častěji, než si myslíme.

Měli jste při cestování ve veřejné dopravě už někdy pocit, že vám někdo kouká do telefonu? Podle nového výzkumu to vadí 88 procentům mladých Čechů ve věku 18 až 35 let. Pokud si tento článek...

1. března 2026  16:45

Slunečné počasí a nezvyklé teplo přilákalo na Slavnosti uzeného tisíce lidí

SluneÄŤnĂ© poÄŤasĂ­ a nezvyklĂ© teplo pĹ™ilĂˇkalo na Slavnosti uzenĂ©ho tisĂ­ce lidĂ­

Slunečné a na přelom února a března i nezvykle teplé počasí přivedlo na Slavnosti moravského uzeného na brněnský hrad Veveří tisíce lidí. Ti se díky počasí...

1. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.