Stavby silnic váznou. Firmy si stěžují na Poláky, mají nejnižší cenu i nejkratší dobu

Marek Osouch
  5:32aktualizováno  5:32
Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na frekventovaném tahu z Brna na Svitavy u Závisti na Blanensku. Podle odhadů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) měla stavba a s ní i každodenní komplikace pro desítky tisíc řidičů trvat osm měsíců. Jenže práce nezačaly a nejspíš ani brzy nezačnou.
Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na...

Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na frekventovaném tahu z Brna na Svitavy u Závisti na Blanensku. Podle odhadů měla stavba a s ní i každodenní komplikace pro desítky tisíc řidičů trvat osm měsíců. Jenže práce nezačaly a nejspíš ani brzy nezačnou. | foto: ŘSD

Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na...
Provoz na hlavním tahu od Svitav do Brna je u obce Závist na Blanensku omezený,...
Provoz na hlavním tahu od Svitav do Brna je u obce Závist na Blanensku omezený,...
Provoz na hlavním tahu od Svitav do Brna je u obce Závist na Blanensku omezený,...
10 fotografií

Dvěma stavebním společnostem – Porr a Eurovia – se totiž nelíbí, že ŘSD dalo přednost polské firmě Budimex, a napadly rozhodnutí u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Poláci nabídli nejen nejnižší cenu, ale i o dva měsíce kratší čas stavby.

„Firmy rozporují, že by vybraný dodavatel splnil zadávací podmínku, podle kterých měl předložit doklad o vlastnictví obalovny nebo smluvní zajištění dodávek směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s normou,“ konkretizoval obsah stížnosti Filip Vrána z tiskového oddělení ÚOHS. Rozhodnutí lze podle něj očekávat v následujících týdnech. I to však mohou neúspěšní uchazeči napadnout a vše by se dál zkoumalo.

Ze severu do Brna raději vlakem. Motoristy na hlavních tazích brzdí kyvadlový provoz

„Termín zahájení stavby v tuto chvíli tedy nelze předpovědět,“ uvedla za ŘSD Lucie Trubelíková. Doplnila, že blíže neurčený neúspěšný uchazeč má problém i s tím, že Budimex získal také souběžně plánovanou stavbu v sousedství u Černé Hory. Tam se připravuje přeložka silnice, aby byla v přehlednějším terénu proti současnosti, kdy je cesta úzká a plná zatáček. K zemi už kvůli tomu šla část lesa v místech, kudy má frekventovaný tah nově vést.

Řidiči a lidé cestující autobusy tak na jednu stranu mohou jásat, že se jim cesta kvůli stavbě neprodlouží, na druhou stranu se nedočkají ani jiných oprav na ni navázaných. „Sami jsme kvůli tomu pozdrželi opravu silnice ze Šebrova k odbočce na Olešnou, která je ve špatném stavu včetně tří mostků,“ zmínil krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS) silnici na Blansko, po které měla vést objízdná trasa.

Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na frekventovaném tahu z Brna na Svitavy u Závisti na Blanensku. Podle odhadů měla stavba a s ní i každodenní komplikace pro desítky tisíc řidičů trvat osm měsíců. Jenže práce nezačaly a nejspíš ani brzy nezačnou.
Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na frekventovaném tahu z Brna na Svitavy u Závisti na Blanensku. Podle odhadů měla stavba a s ní i každodenní komplikace pro desítky tisíc řidičů trvat osm měsíců. Jenže práce nezačaly a nejspíš ani brzy nezačnou.
Provoz na hlavním tahu od Svitav do Brna je u obce Závist na Blanensku omezený, kyvadlově jej řídí semafor. Důvodem je příprava na hlavní akci, a to výstavbu stoupacího pruhu v tamním kopci. Stavět se má příští rok, kdy bude opět průjezd úsekem omezen.
Provoz na hlavním tahu od Svitav do Brna je u obce Závist na Blanensku omezený, kyvadlově jej řídí semafor. Důvodem je příprava na hlavní akci, a to výstavbu stoupacího pruhu v tamním kopci. Stavět se má příští rok, kdy bude opět průjezd úsekem omezen.
10 fotografií

Původně se počítalo s tím, že kvůli osmiměsíční stavbě pojedou osobní auta jedním směrem přes Blansko, v opačném pak přes Černou Horu a další malé obce. Podle starosty Závisti Jaroslava Poláčka (nez. ) to však bude nejspíš jinak. „Na posledním jednání od policie zaznělo, že půjde jen o doporučené objížďky,“ sdělil.

Kamiony a autobusy totiž měly dál jezdit po tahu z Brna na Svitavy, u Závisti by však čekaly na semaforech, které by dopravu kyvadlově řídily. Pravděpodobně se k nim přidají i běžná vozidla.

Podle Poláčka jsou se zdržením celé akce smíření. „Čekáme na to už 20 let, tak ještě ten další rok vydržíme. Hlavně ať se podepíše smlouva a nedopadne to jako most u České,“ naráží na havarijní stav konstrukce nad železničním koridorem z Brna na Vysočinu.

Tři pruhy mezi Brnem a Znojmem

Komplikuje se navíc i další dlouho očekávaná rekonstrukce tahu I/53 ze Znojma na Brno. Dotčený úsek je častým místem smrtelných dopravních nehod, protože mnozí řidiči zde i přes nemožnost vidět za horizont riskují a předjíždějí i tam, kde je to nejen nepřehledné, ale přímo zakázané.

Loni už kolem tohoto tahu silničáři vykáceli některá stromořadí, aby bylo možné cestu rozšířit. Konkrétně se jedná o část mezi Pohořelicemi na Brněnsku a před několika lety vybudovaným obchvatem Lechovic poblíž Znojma.

Města se zbaví aut, do obchvatů míří miliardy. Leckde už ani nevěřili

Hodnotící komise už zasedala a probírala se šesti nabídkami, jenže konečného vítěze ŘSD zatím nepotvrdilo. „Připravujeme jednání vládní komise, které by se mělo uskutečnit v horizontu dvou týdnů. Důvodem jednání je fakt, že jsme museli nechat externě posoudit nejnižší podanou nabídku účastníka výběrového řízení,“ přiblížila Trubelíková.

Na dotaz MF DNES vysvětlila, že nejvýhodnější nabídka byla natolik nízká, že chce ŘSD zjistit, jestli uvedená cena může být skutečně reálná. Státní podnik počítá, že za úpravu více než 20 kilometrů silnice zaplatí zhruba 3,3 miliardy korun.

Obavy v Břeclavi i Znojmě. Kvůli vyprázdněné státní kase hrozí odklad obchvatů

Některé křižovatky nechá přestavět na mimoúrovňové, v celém úseku budou nově také tři pruhy, u nichž se bude měnit směr toho určeného pro předjíždění. Původně se mělo začít se stavbou letos na podzim, teď se čeká na závěry připravovaného jednání.

Stále také běží další tendry na dlouho vyhlížené dokončení obchvatu Znojma a obchvat Břeclavi. Připravuje se rovněž výběrové řízení na obchvat Bučovic na Vyškovsku. Na všech třech místech by chtěli silničáři začít pracovat letos, vše ale záleží na výsledcích výběrových řízení, a zda i v těchto případech nebudou neúspěšní uchazeči výsledek napadat a tím celý proces prodlužovat.

6. května 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Kolmar Korea, lídr v oblasti korejských opalovacích přípravků K-Beauty, rozšiřuje svou nabídku o produkty pro ochranu vlasů a pokožky hlavy před sluncem

14. května 2026  8:19

Druhé kolo přijímaček – jak nepromarnit novou šanci na dobrou školu

14. května 2026  8:15

Hra s létajícím talířem v Praze. Vyzkoušejte discgolf na Krejcárku nebo ve Stodůlkách

Hodit disk do koše je velká legrace, vyzkoušejte.

Obyčejné házení frisbee v parku? Zkuste ho posunout na další úroveň. Discgolf spojuje přesnost golfu s létajícími disky a v Praze si ho můžete zahrát hned na několika hřištích, navíc zdarma. Stačí...

14. května 2026

GEVORKYAN zveřejní finanční výsledky za Q1 2026 19. května 2026

14. května 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Patnáctiletá dívka byla týden nezvěstná. Ujel mi autobus, volala rodičům naposledy

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po patnáctileté dívce z Brněnska, která byla v kontaktu s rodinou naposledy minulý týden. Policisté ji ve středu večer vypátrali u terminálu autobusů u OC Olympia Brno. Dívku...

12. května 2026  14:52,  aktualizováno  14. 5. 7:35

VIDEO: Už pokládají koleje. Podívejte se, jak pokročily stavební práce na Václaváku

Staveniště nové tramvajové trati na Václavském náměstí (13. května 2026)

Na Václavském náměstí v Praze nadále pokračuje stavba tramvajové trati. Otevře se příští rok. Nyní podle časosběrného videa společnosti Eurovia, které zachycuje stavební práce na projektu za měsíce...

14. května 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

5 důvodů, proč zažít Navalis 2026: Slavnosti nejsou jen pro věřící, nabídnou i adrenalin. A jsou zdarma

Koncert na pražských slavnostech Navalis

Když se řekne slavnosti Navalis, leckdo si představí náboženský obřad pro zasvěcené. Jenže tahle květnová událost je mnohem víc. Je to barokní show na vodě, mezinárodní setkání lodníků i silný...

14. května 2026

V lovosickém lesoparku Osmička vylepšují pódium

V lovosickém lesoparku Osmička odstartovala modernizace venkovního pódia. Po...

V lovosickém lesoparku Osmička odstartovala modernizace venkovního pódia. Po úpravách má být prostor důstojnější, funkčnější a technicky lépe vybavený.

14. května 2026  6:59

V Lounech přibudou další polopodzemní kontejnery

Podzemní kontejnery - Podzemní kontejner

Nové polopodzemní kontejnery na tříděný odpad vzniknou v následujících týdnech v Lounech. V plánu jsou v ulicích Pudlovská a Javorová.

14. května 2026  6:59

Ostravský superpočítač se zaměří na AI, vytvoří i umělého operátora tísňové linky

Ostrava se připravuje na nový superpočítač.

Práci pro teprve chystaný nový superpočítač KarolAIna už mají připravenou zástupci VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO) a jejího národního superpočítačového centra IT4Innovations. Všechny...

14. května 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Živě: Poznejte finalisty 18. ročníku soutěže E.ON Energy Globe

14. května 2026  6:10

Živě: Největší fintechová konference FinTech Roadmap 2026 i u vás doma

14. května 2026  6:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.