Organizace sdružující obce v ČR a na Slovensku podepsaly memorandum o spolupráci

Intenzivnější spolupráci a společné projekty chtějí do budoucna zaštiťovat Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS) společně se slovenským partnerem, jímž je Sdružení měst a obcí Slovenska (SMOS). Předsedové těchto organizací dnes podepsali v brněnské vile Tugendhat memorandum o vzájemnosti.
"Partnerství funguje dlouhodobě, ale chceme hledat prostor pro nová partnerství či projekty," řekl na tiskové konferenci předseda SMOS Józef Božik. Spolupráce by se měla týkat například výměny zkušeností samotných obcí s fungováním samosprávy, měla by se hledat nová partnerství mezi českými a slovenskými obcemi. Podle Bóžika o to řada obcí stojí, ale úplně neví, jak do toho.
Jednou z iniciativ mají být také krátkodobé výměny žáků a studentů. "Dnešní děti už se narodily do samostatného Česka a samostatného Slovenska, nezažily společný stát. Tohle je jedna z možností, jak jim ukázat, že naše národy mají k sobě blízko," řekl Bóžik a zmínil i možnost vzájemných sportovních soutěží.
Předseda SMS Petr Halada uvedl, že je velmi dobré si předávat zkušenosti, protože samosprávy řeší velmi podobné problémy a výzvy. "Příkladů dobré praxe najdeme na Slovensku i v Česku celou řadu a je dobré tyto poznatky sdílet," řekl Halada. Podle Bóžika by se měly konat i pravidelné konference se širším zastoupením primátorů a starostů z obou stran hranice.
SMOS má být také partnerem například brněnského veletrhu Urbis, který se věnuje právě různým aspektům fungování obcí a na němž sdílejí zkušenosti nejen jejich zástupci, ale i lidé z akademické a komerční sféry.