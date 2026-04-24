Organizátoři na jihu Moravy nabízí kvůli dřívějšímu začátku prázdnin nové tábory

Středisko volného času (SVČ) Lužánky v Brně reaguje na dřívější začátek prázdnin a nabízí dětem nové příměstské tábory nebo prodlužuje termíny těch ostatních. Středisko o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Podobně reagují i další SVČ v Jihomoravském kraji, řekli dnes ČTK oslovení zástupci středisek v regionu. Školní rok letos základním a středním školám a konzervatořím skončí v pátek 26. června namísto v úterý 30. června, rozhodlo ministerstvo školství.
Začátek vybraných příměstských táborů, které organizuje SVČ Lužánky, se posouvá ze středy 1. července na pondělí 29. června. Změna se týká například táborů v lanovém centru, fotbalového tábora nebo programu v polytechnických dílnách. Nové tábory nabízí pracoviště Lumík v Kuřimi nebo Latě v brněnských Žabovřeskách.
"Rozšířením nabídky o nové tábory chceme rodičům usnadnit organizaci delších letních prázdnin a poskytnout jim dostatečný počet volných míst. Pokud rodinám v prvním týdnu prázdnin vyhovuje, aby bylo dítě na táboře původní tři dny, bude jim to umožněno. Pokud rodiče potřebují pro své děti program na celých pět dní, je možné tábor prodloužit a doplatit,“ uvedl ředitel střediska Jan Ondroušek.
Na dřívější začátek prázdnin zareagovali také v SVČ ve Znojmě. Na 29. a 30. června budou nabízet jednodenní příměstské tábory pro 30 až 40 dětí. "Ještě jsme je nevyhlásili. Přihlašování spustíme někdy v květnu červnu. Většina rodičů je přesvědčených, že už místo nenajdou," řekla ředitelka střediska Hana Bílková.
Dvoudenní příměstský tábor asi pro 20 dětí nabídne i SVČ Inspiro v Tišnově. "Má název Nečekané prázdniny. Zatím se nám to ale moc neplní, protože na to zareagovaly školy a nechají otevřené družiny," poznamenala ředitelka centra Ivana Kroutilová. Zatím je tábor naplněn asi z poloviny, tábor se však podle Kroutilové otevře, i když se zcela neobsadí.
"Není to úplně klasický příměstský tábor, který bývá týdenní a tematický. Nový tábor bude spíš univerzální, nabídne pohybové či přírodovědné aktivity," dodala Kroutilová.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) rozhodl, že školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června. Původně měl skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.