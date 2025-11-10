Převrátil auto na střechu, mrtvý byl již před příjezdem záchranářů

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:42aktualizováno  19:42
Na silnici mezi Dubňany a Ratíškovicemi na Hodonínsku zemřel v pondělí před 17. hodinou řidič osobního auta, které po nehodě skončilo na střeše. Silnice je zavřená a objízdná trasa vede přes Milotice nebo přes Hodonín. Okolnosti nehody policisté zjišťují, řekl mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Jedná se o nehodu jednoho osobního automobilu. Podle všeho muž cestoval sám,“ uvedl Malášek.

Na místo přijeli i záchranáři, řidič ale zemřel před jejich příjezdem. „Utrpěl zranění neslučitelná se životem, už jsme mu nemohli pomoci,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Obětí nehody na Olomoucku je patnáctiletá dívka, řidič vjel do protisměru

Podle webu dopravniinfo.cz je silnice stále uzavřená. Objízdná trasa vede přes Milotice, nebo přes Hodonín.

