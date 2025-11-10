„Jedná se o nehodu jednoho osobního automobilu. Podle všeho muž cestoval sám,“ uvedl Malášek.
Na místo přijeli i záchranáři, řidič ale zemřel před jejich příjezdem. „Utrpěl zranění neslučitelná se životem, už jsme mu nemohli pomoci,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
|
Podle webu dopravniinfo.cz je silnice stále uzavřená. Objízdná trasa vede přes Milotice, nebo přes Hodonín.
