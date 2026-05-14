Ostopovice na Brněnsku dnes otevřely novou budovu školy místo dvouseleté

Ostopovice na Brněnsku dnes otevřely novou školu na místě nevyhovující jednopatrové budovy z konce 18. století. Po necelých 20 letech se tak obci se 1750 obyvateli podařilo vytvořit moderní školní areál, který jí přes 200 let chyběl, řekl ČTK starosta Jan Symon (Společně pro Ostopovice). V nové budově získala škola mimo jiné třídu pro školku a odborné učebny pro školáky, kteří se zde učí od první do páté třídy.
O zásadní přestavbě areálu zastupitelé rozhodli v roce 2007, když škole hrozil zánik. Počet dětí tehdy klesl pod 30 a budovu bylo možné využívat jen díky výjimce hygieniků. Ve dvoře tak vznikla o několik let později první moderní nízkoenergetická budova se zelenou střechou, využíváním dešťové vody a vytápěním pomocí tepelných čerpadel. V témže duchu je nová dvoupodlažní budova, k jejíž stavbě vedení obce přistoupilo v roce 2017.
"Dětí dnes máme ve školce zhruba 70, budeme jich moci mít 100, ve škole je přes 100 dětí," řekl Symon.
Obec investovala do stavby 120 milionů, získala dotaci 78 milionů z peněz rozdělovaných Brněnskou metropolitní oblastí.
Zbouranou starou budovu využívala v minulosti jen pobočka ZUŠ Střelice, která získá také nové zázemí. V nové budově je školní jídelna, tělocvična a společenský sál, který bude využívat i obec.
"Po více než 200 letech se tak završil příběh naší školy, která dlouhodobě zaostávala za aktuálními potřebami. Nyní jsme hrdí na to, že máme v obci moderní školu," řekl Symon.
V okolí je typická starší venkovská zástavba, ale podle starosty nová budova dobře zapadá. "Je to nová dominanta. Fasáda je ze sklobetonovovláknitých panelů a trochu vypadá jak sarkofág," řekl Symon.
Obec v minulých letech koupila i stodolu, která je de facto ve dvoře školy a slouží dnes jako zázemí pro kulturní akce. "Areál školy postupně přetváříme, budeme dělat ještě zahradnické úpravy a podařilo se nám areál zprůchodnit, je veřejně přístupný a lze jím projít ze Školní do Družstevní ulice. Na stodolu asi umístíme ještě fotovoltaické panely," doplnil Symon.