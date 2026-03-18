Osud Židů v Brně připomíná ode dneška výstava Brněnská synagoga v plamenech

Na místě někdejší brněnské Velké synagogy na rohu dnešních ulic Spálené a Přízovy se dnes otevřela venkovní výstava nazvaná Brněnská synagoga v plamenech. Připomíná jak existenci židovského chrámu, tak to, že nacisté synagogu krátce po okupaci a vyhlášení Protektorátu v noci ze 17. na 18. března 1939 vypálili. Dodnes zůstává místo prázdné.
Výstavu připravil Michal Doležel, který se dlouhodobě zajímá o brněnskou historii první poloviny 20. století a zároveň je krajským zastupitelem za koalici SPOLU. Výstava připomíná nejen vypálení synagogy, ale i širší kontext ničení židovských sakrálních staveb v Československu od pogromů v listopadu 1938 až po vyhlášení Protektorátu a také připomíná poválečnou likvidaci synagog.
V listopadu 1938 se uskutečnila tzv. křišťálová noc, kdy jednotky SA i běžní Němci vytloukali výlohy židovských obchodů v Německu, Rakousku, ale i Sudetech, rabovali, ničili a vypalovali synagogy. Tisíce Židů byly tehdy zatčeny a internovány. "Nejednalo se o spontánní akcí, ale test, který měl prověřit ochotu společnosti tolerovat násilí. Nacistické vedení pak mohlo bez překážek pokračovat v otevřené likvidaci židovského života," uvedl Doležel.
Účastníci dnes měli příležitost poslechnout si komentovanou prohlídku, vidět historické materiály a také 3D model zaniklé synagogy. "Vypálení synagogy nebylo jen zničením budovy. Byl to začátek rozpadu celé brněnské židovské komunity, kterou začala nacistická perzekuce a později v tom pokračoval komunistický režim. Dnes máme radost, že se postupně rodí nová generace, která už není těmito traumaty zatížena. O to důležitější ale je si tyto události připomínat," řekl rabín Židovské obce Brno Menaše Kliment.
Připomínka Židů v Brně je letos celoroční. Spolek Centrum židovské kultury Štetl program shrnul pod název Velká synagoga ožívá a chce místo připomínat i dalšími akcemi, které vyvrcholí na konci srpna pátým ročníkem festivalu Štetl fest.