Dívka nalila spolužákovi do pití metanol, smrtící směsi se napily i učitelky

Oldřich Haluza
  6:02aktualizováno  6:02
Smrtící metanol měl posloužil dívce z jižní Moravy jako nástroj pomsty za údajnou šikanu ze strany spolužáka. Z Polska jí ho obstaral bývalý přítel. Ve škole nalila smrtelnou dávku jedu do jeho láhve. Mladík se skutečně napil, zakrátko ale kvůli divné chuti přestal, což zabránilo tragédii. Za pokus o vraždu Krajský soud v Brně dívku loni odsoudil na 16 měsíců vězení, jejímu expříteli udělil sedmiletý trest. Oba se u soudu k činu přiznali a projevili lítost.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Případ se odehrál v polovině listopadu 2024 na jednom z jihomoravských učňáků, na němž dívka tehdy studovala a později z něj v reakci na incident odešla. Na celou záležitost upozornil server Novinky.cz.

Dívka si stěžovala, že ji spolužák slovně i fyzicky pomocí loktů napadal, urážel a pil její pití. Metanol v koncentraci 99,5 procenta získala od expřítele, který ho sehnal v Polsku. Ve škole v době, kdy zrovna spolužáci ani učitelky nebyli v místnosti, přimíchala látku do jeho láhve. Vytvořila tím smrtelnou směs minerálky a metanolu.

O přestávce mladík láhev otevřel a vypil z ní asi tři až čtyři decilitry. „Ucítil divnou pachuť nápoje, škrábání v krku a točení hlavy, proto od dalšího požívání nápoje upustil a informaci o podivné chuti jeho pití předal učitelkám školy,“ popisuje rozsudek krajského soudu, který má iDNES.cz v dispozici.

Metanol nalila matce do kávy. Za vraždu seniorky dostala dcera 18 let vězení

Nápoje se poté napily tři učitelky a ochutnal ho také jiný spolužák, všichni v domnění, že se v něm nachází alkohol. Mladistvá ho totiž do školy přinesla už v minulosti. Pedagožky při následném hledání našly ve skříňce dívky láhev s neznámou tekutinou.

Jedna z nich její obsah ochutnala, aniž by věděla, co v ní je, a poté ho předala kolegyni s podezřením, že obsah není nezávadný. „Co si teda dám, čeho se napiju, co zkusím?“ ptala se učitelka dívky. Až v této chvíli mladistvá přiznala, že jde o metanol. Jedna z pedagožek tak přímo před jejíma očima ochutnala čistý líh.

„Jen díky shodě náhod, šťastným okolnostem, podáním etanolu jako antidota a poskytnutím okamžité lékařské pomoci nedošlo k smrti poškozeného,“ uvedl v rozsudku soudce Martin Hrabal. Etanol dostali všichni, kdo se napili metanolu. Byla jim zavolána záchranná služba, a dostali se tak do péče lékařů.

Mírné tresty

Podle soudu dívka a její expřítel jednali v situaci, kdy si byli oba plně vědomi účinků a možných následků požití této nebezpečné chemické látky.

Obžalovaný expřítel u soudu přiznal, že metanol dívce obstaral. Uvedl, že všeho lituje a nechtěl nikomu ublížit. Tvrdil, že si myslel, že dívka metanol nalije do své láhve, ze které jí spolužák pil už v minulosti, aby mu bylo špatně. Dříve to tak udělala s projímadlem.

Policistům se však podařilo zajistit jejich komunikaci v aplikaci WhatsApp, kde mladý muž psal dívce o pomstě. „Zlato, však v pohodě, kdyžtak něco vymyslím, nám už nikdo životy ničit nebude, prožili jsme si oba svoje a už nebudeme jen oběti, ale budeme konat pomstu.“ Později jí poslal obrázek láhve metanolu s jasně viditelnou koncentrací 99,5 procent. Připsal také poznámku: „Víš, opravdu nám nebude nic stát v cestě.“

Chtěla jsem ji dostat na léčení, tvrdí žena souzená za otravu matky metanolem

Soud uznal mladého muže i dívku vinnými z pokusu o vraždu. „Jednání směřovalo ke smrti poškozeného, tedy následku fatálnímu a neodčinitelnému,“ zdůraznil Hrabal.

Dívka spáchala čin jako mladistvá, hrozilo jí od jednoho do pěti let vězení. Soudce jí uložil trest 16 měsíců, byl tedy na spodní hranici sazby. Vzhledem k nezletilému věku si trest odpyká odděleně od ostatních odsouzených ve věznici nebo ve zvláštním oddělení pro mladistvé.

Polehčujícími okolnostmi pro dívku byly, že před spácháním činu vedla řádný život a dopustila se prvního provinění. Za své jednání byla trestně odpovědná a byla natolik rozumově vyspělá, že si musela uvědomit protiprávnost svého počínání.

Ani mladý muž nebyl dosud trestán. Soud vzal v potaz, že činu upřímně litoval. Dostal dokonce trest mimořádně výrazně pod trestní sazbou, kdy mu hrozilo 12 až 20 let. Ve vězení si odsedí sedm let.

19. ledna 2024

KRIMI

