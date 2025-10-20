Ovce v brněnské stepi hynou při útocích psů. Bezohlednost, zlobí se ochranář

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:32aktualizováno  16:32
Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy na Stránské skále v Brně, opakovaně napadají psi. Jen letos kvůli tomu uhynulo přes deset zvířat. Poslední útok se odehrál o víkendu, kdy potrhané a pokousané ovce naštěstí přežily, informoval Vilém Jurek z Českého svazu ochránců přírody ONYX.
Stránská skála mezi brněnskou Líšní a Slatinou je národní přírodní památkou. Jde o stepní lokalitu známou především bohatým výskytem konikleců, spadá pod Správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

„Majitelé nechávají psy běhat bez vodítka, psi se utrhnou a vtrhnou do ohrady. A v těch nejhorších případech je tam lidé pustí schválně,“ přiblížil Jurek.

VIDEO: Ovce v mandloňových sadech roztrhali psi, naposledy dalmatini

Podle něj už to není nedbalost, ale bezohlednost a lidská hloupost. „Pastva je nesmírně důležitá pro péči o chráněná území, ale to, co se děje, je už opravdu za hranou. Místní pastevec je zoufalý. Především jde o bezradnost a krutost, která bere dech,“ uvedl Jurek.

Policie měla hned sedm usmrcených zvířat na Stránské skále nahlášeno na konci letních prázdnin. „Případem jsme se zabývali. V předchozích dnech jsme jej odložili, majitele psa se nepodařilo vypátrat,“ sdělil mluvčí Bohumil Malášek. Doplnil, že škoda byla tehdy vyčíslena na 35 tisíc korun.

VIDEO: Brnem se toulaly ovce, chytili je pomocí pamlsků a ohrady

Ochránci žádají majitele psů, kteří zavítají na Stránskou skálu, aby měli svá zvířata vždy na vodítku.

V Brně mají ochránci přírody ovce také na Kamenném vrchu, kam je vstup se psy zakázán. Podle Jurka tam však někdo úmyslně poškozuje ohrady. „Kvůli tomu jsme museli dva dny nahánět vystrašené ovečky po Kohoutovicích a Bosonohách. Naštěstí všechny přežily, i když byly silně stresované. Lidé by se měli zamyslet nad svým chováním a tím, jaké tragédie tím způsobují. Ovce jsou také živé bytosti a za nic nemohou,“ upozornil ochranář.

