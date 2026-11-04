Pád způsobený náhlou zdravotní indispozicí může být pracovním úrazem, uvedl NS

I pád způsobený náhlou zdravotní indispozicí může být pracovním úrazem, uvedl Nejvyšší soud (NS) v aktuálním verdiktu. Vyhověl dovolání ženy, která při kontrole drobných plastových komponentů na pracovišti omdlela, upadla na betonovou podlahu a utrpěla závažné poranění hlavy. Vyžádalo si opakované operace a komplikovanou léčbu. Po zaměstnavateli se domáhala bolestného 661.013 korun.
Soudy nižších stupňů žalobu zamítly. "Vyšly z toho, že pád způsobila momentální zdravotní indispozice zaměstnankyně. NS jejich rozhodnutí zrušil. Zdůraznil, že nižší soudy nesprávně zaměnily příčinu pádu za úrazový děj, který způsobil konkrétní poškození zdraví," uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
NS zdůraznil, že poranění hlavy nevzniklo samotnou mdlobou, ale až nárazem na betonovou podlahu. Náraz podle NS představoval krátkodobé, náhlé a násilné působení zevního vlivu, k němuž došlo nezávisle na vůli zaměstnankyně při plnění pracovních úkolů. Šlo tedy o pracovní úraz.
"Od těchto případů je třeba odlišit situace, v nichž zevní faktor úrazového děje chybí a kde poškození zdraví je pouhou manifestací vnitřního chorobného stavu zaměstnance, který se u něj projevil v době, kdy plnil pracovní úkoly nebo kdy jednal v přímé souvislosti s jejich plněním, jako je tomu například u infarktu myokardu nebo u jiné cévní příhody," rozhodl NS v senátu s předsedou Jiřím Doležílkem.
Podle Tomíčkové je rozsudek významný tím, že poprvé výslovně vyřešil otázku pracovního úrazu při pádu vyvolaném náhlou zdravotní indispozicí. "Pro soudní i zaměstnavatelskou praxi jasně oddělil příčinu pádu od příčiny zranění. Zaměstnance nelze zbavit ochrany poskytované zákoníkem práce pouze proto, že jeho pádu předcházela mdloba, jestliže samotné poranění vzniklo až nárazem na podlahu nebo jiný předmět při práci," uvedla Tomíčková.
Konkrétním případem se bude znovu zabývat Okresní soud v Kladně, a to při zohlednění právního názoru nejvyšší instance.