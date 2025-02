Prvorepublikový klenot dostane zpátky svůj lesk, opravy vyjdou na miliardu

Do jedné provozovny si lidé chodí pro pizzu, o pár metrů vedle vedou dveře do čajovny Utopia, další pak do legendárního klubu Tabarin. Tak nyní vypadá dříve honosný, ale dnes poněkud zašlý a různě barevnými poutači zaplevelený prvorepublikový Palác Morava.

Budovu naproti brněnskému Mahenovu divadlu na Malinovského náměstí navrhl významný architekt Ernst Wiesner, autor slavné brněnské vily Stiassni, od jehož narození nedávno uplynulo 135 let. Právě pro tuto rodinu palác na začátku připravoval. Nová generace architektů ve spolupráci s nynějším majitelem chce původní podobu mohutné stavbě vrátit.

„Velký kus bývalé elegance zmizel,“ poznamenal architekt Martin Habina, jenž na návrzích revitalizace paláce již několik let pracuje.

Součástí plánované rekonstrukce by i podle památkářů měl být návrat objektu do podoby, jak vypadal krátce po výstavbě na konci 20. let minulého století. Tehdy patřil Moravské zemské životní pojišťovně, od roku 2016 jej vlastní společnosti IMOS Development.

„Po rekonstrukci už nebude možné, aby budovu nadále degradovaly různě barevné vývěsní štíty. Musí to být řešeno citlivěji,“ podotkl šéf brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha. Jak rovněž připomněl, majitel nemůže budovu jen tak zbořit nebo výrazně přestavět. Objekt je totiž od roku 1958 na seznamu kulturních památek a navíc také součástí městské památkové rezervace.

Obnova skleněných ploch

Architekt a majitel si jsou těchto omezení vědomi. Sami ovšem chtějí, aby budova prokoukla a obnovila svou zašlou slávu. Ostatně na proměně paláce pracují už řadu let. „Proběhly masivní diskuse a po několika studiích vznikla před třemi lety vyspělá koncepce, která může vrátit paláci jeho adekvátní význam,“ prohlásil architekt.

V plánu je například obnovit velkoformátové skleněné stěny, které se nezachovaly v původní podobě ani na všech místech, jak je Wiesner navrhl. „Dále se jedná o původní nádherné zavěšené markýzy nad vstupem z ulice Divadelní a detailní péči o krásné interiéry. Například jde o vstupní halu z Malinovského náměstí, schodiště a celou šachtu pod ikonickým světlíkem, který vévodí střešní partii,“ vyjmenoval Habina další ceněné prvky.

Investor nyní projednává s dotčenými úřady a institucemi celý návrh na obnovu paláce. Na konci minulého roku získal důležité koordinované závazné stanovisko od magistrátního odboru územního plánování a rozvoje. To v sobě zahrnuje souhlas nejen z pohledu přípustnosti územního plánu, ale také vyhovění všem požadavkům z ohledu na životní prostředí a rovněž stěžejní souhlas památkářů.

„Vzhledem k rozsahu rekonstrukce, plné obsazenosti objektu a předpokládané výši nákladů bude realizace probíhat v několika etapách,“ uvedl obchodní manažer společnosti IMOS Development Matěj Kulík. Náklady na rekonstrukci, která poběží vždy alespoň za částečného provozu, developer odhaduje na více než jednu miliardu korun. Ještě letos chce podat žádost o stavební povolení a nejpozději do pěti let pak začít s pracemi.

Návštěvníky pozvou do dvora

Jak tedy bude Palác Morava, kde sídlí rovněž odboráři, po opravě vypadat? V severozápadní části se plánuje restaurace, při ulici Divadelní je pak navržena kavárna. „Návrh dále počítá se zatraktivněním dvora, kdy se do něj má otevřít také vstup z Benešovy ulice,“ píše se v dokumentu o vydání stanoviska. Nad dvorem se zvažuje i možné zavěšení uměleckého díla, v tuto chvíli je v projektu znázorněné rogalo. Architekt věří, že dvůr se stane jakýmsi „gravitačním centrem“, tedy že přiláká návštěvníky k posezení.

I po rekonstrukci se v paláci bude nacházet mix prostor nejrůznějšího využití pro obchody, kanceláře i byty. „Přízemí a druhé nadzemní podlaží bude vyhrazeno pro obchod a služby. Nadzemní část Paláce Morava bude uvedena do původního funkčního využití a sloužit jako bytová. Podzemní sály dostanou nová multifunkční využití,“ přiblížil Kulík.

Architekti v Brně chtějí opravit honosný Palác Morava v centru města. Jejich snahou je vrátit objekt do podoby, jakou dostal téměř před sto lety. (leden 2025)

V minulosti bylo v podzemí kino Kapitol. Část suterénu je pak aktuálně v plánu přebudovat na parkoviště.

Podle vlastníka paláce je budova z velké části obsazená. „Fluktuace našich nájemců není nijak velká a případně uvolněné prostory se nám daří rychle obsazovat,“ říká Kulík.

Loni na podzim však na severozápadním nároží skončila pobočka obchodu Tesco a prostor je dnes prázdný. Zmizely i kanceláře Hypoteční banky, potažmo ČSOB, které už však stihl vystřídat obchod s oblečením. Vedle bývalého Tuzexu už není ani obchod s prádlem Timo.