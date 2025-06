Pálavské vinobraní chystá přesun městečka, nový systém plateb i kapely

První novinkou letošního ročníku je přesun tradičního vinařského městečka z ulice Kapucínská do reprezentativních prostor zámecké zahrady. „Vína si letos vychutnáte v krásných prostorách zámecké zahrady, navíc s dechberoucím výhledem na Mikulov i celou Pálavu. Krásné prostředí v kombinaci s tím nejlepším, co nabízí mikulovská vinařská podoblast, zkrátka a dobře se naši návštěvníci mají na co těšit,“ říká Petra Bakó, ředitelka akce a dodává, že vína zde bude prezentovat zhruba 15 vinařů. Kromě zámecké zahrady budou moci návštěvníci samozřejmě ochutnávat vína a burčák i na náměstí a v amfiteátru – celkově se na vinobraní představí přibližně 40 vinařství.

Na vinobraní do Mikulova dorazí i tradičně známá česká hudební uskupení. Na pódiích to rozjedou Divokej Bill, Jelen, Tata Bojs, Mikolas, Pam Rabbit, Katarzia, Skyline, O5 a Radeček, Hrdza, Lenka Nová, Fast Food Orchestra a spousta dalších skvělých interpretů. Nebude chybět ani vystoupení řady cimbálových muzik. „Z headlinerů lze zmínit určitě jméno Mikolas, dříve jako Mikolas Josef, který patří k nejúspěšnějším českým zpěvákům posledních let, úspěšně reprezentoval Česko na Eurovizi a jeho skladby sbírají miliony přehrání na oblíbené platformě Spotify, proto věřím, že jeho show bude opravdu stát za to,“ prozrazuje Irma Konešová, produkční Pálavského vinobraní. Kromě tradičních koncertů nebude chybět ani bohatý folklorní program, historický průvod městem či zábavně-edukativní soutěž s názvem Z vinohradu do pohárku, kterou si připravili studenti Střední vinařské školy Valtice. Tato soutěž přiblíží zájemcům hravou formou život na vinici, historii vinařství i výrobu samotného vína.

Jedním z hlavních lákadel letošního programu je i tentokrát příjezd krále Václava IV., kterého ztvární Marek Tichý, a s ním i královna Chantal Poullain. Ta se vloni role královny nemohla zúčastnit a zastoupila ji tak slovenská herečka Alena Antalová. Avšak letos se známá herečka vrací do oblíbeného Mikulova a společně s králem dorazí v sobotu ve 12:00 na mikulovské náměstí. Právě tento okamžik patří mezi hlavní bod programu, který návštěvníci každoročně s velkým napětím očekávají.

Bohatá nabídka čeká návštěvníky také u stánkových prodejců, kde pořadatelé letos zaznamenali rekordní zájem. „Do registračního systému stánkových prodejců se letos přihlásilo nejvíce zájemců v historii vinobraní. Je to důkaz, že akce jde správným směrem a že si drží vysokou úroveň i atraktivitu pro veřejnost i podnikatele,“ prozrazuje ředitelka Bakó. Zároveň se letos zavádí praktická novinka – všechny platby u stánků budou probíhat výhradně platební kartou. Návštěvníci tak zaplatí stejně jednoduše jako v běžném obchodě, bez nutnosti instalace aplikací nebo pořizování čipů.

Vrcholnou vinařskou „podudálostí“ bude i letos Národní soutěž vín mikulovské vinařské podoblasti, která proběhne ve Velkém zámeckém sále. Na návštěvníky zde čeká přes 600 vzorků vín od předních vinařů z regionu. Možnost ochutnat takovou šíři kvalitních vín na jednom místě je skutečným svátkem pro všechny milovníky vína.

Pálavské vinobraní patří mezi největší akce regionu a dozajista i mezi největší vinobraní v České republice. Permanentky lze zakoupit v prodejní síti Ticketstream, přičemž nejlevněji je návštěvníci pořídí do konce června za 930 korun, přes léto cena třídenní permanentky vzroste na 1100 korun a při nákupu na místě je třeba počítat s cenou ještě o 200 korun vyšší, brzký nákup se tedy rozhodně vyplatí.

Podrobný program a další informace jsou dostupné na webu: www.palavske-vinobrani.cz