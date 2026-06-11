Pálavské vinobraní v Mikulově bude mít čistě řemeslnou uličku s ukázkami řemesel

Letošní 79. ročník Pálavského vinobraní v Mikulově na Břeclavsku letos jako novinku zavádí čistě řemeslnou uličku s ukázkami tradičních řemesel, druhou malou scénu v amfiteátru a po pěti letech obnoví mobilní aplikaci. Zástupci města a pořádající Mikulovské kulturní to dnes řekli novinářům. Vinobraní se uskuteční od 11. do 13. září, termín se opět shoduje se Znojemským historickým vinobraním.
"Program i organizaci vinobraní se snažíme každý rok inovovat a reagovat na připomínky našich návštěvníků a jejich přání. Jedna z věcí, která má u návštěvníků úspěch jsou ukázky tradičních řemesel, proto jsme se rozhodli vytvořit čistě řemeslnou uličku, kde pravidelně přibližně každou hodinu budou řemeslníci předvádět své umění," uvedla ředitelka festivalu i Mikulovské kulturní Petra Bakó. Zájem mezi řemeslníky a stánkaři o Pálavské vinobraní byl mimořádný, pořadatelé mohli vyhovět pouze polovině zájemců, ostatní jsou na čekací listině.
Další novinkou reagující na přání návštěvníků je druhá malá scéna v amfiteátru, kde se konají největší koncerty v programu. "Budou na ní vystupovat menší kapely, které umožní lidem vyplnit pauzy mezi koncerty na hlavním pódiu," doplnila Bakó.
Stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a nedělní program je zdarma. "Na tento krok jsme dostali velmi pozitivní zpětnou vazbu. Věříme, že řada lidí, kteří si přišli atmosféru loni v neděli zdarma užít na zkoušku, si letos koupí vstupenku," dodal PR manažer festivalu Dominik Ryšánek.
Po pěti letech pořadatelé plánují obnovit také mobilní aplikaci, kterou vinobraní mělo do roku 2019, poté ji využívat přestali. "Vracíme ji zpět na základě požadavku návštěvníků. Budou mi moci v programu označit, které koncerty nebo události nechtějí minout a půl hodiny předem jim přijde upozornění. Rádi bychom do aplikace dostali celý obsah webových stránek," dodal Ryšánek. Podrobnosti o aplikaci zveřejní pořadatelé v létě.
Poslední větší novinkou letošního roku je výraznější sleva na vstupném pro lidi, kteří si permanentku na oba dny koupí do konce června. Loni ji mohli koupit za 930 korun, letos to bude 800 korun. Vstupné na místě na oba dny bude stát 1100 korun. Pálavské vinobraní každoročně navštíví okolo 45.000 lidí.