Památky v Brně nabízejí na víkend zábavné, gastronomické i vzdělávací akce

Stezky s plněním úkolů, tematické dílny, hledání vajíček, degustační prohlídky i přednášku o zapomenuté vile nabízejí brněnské památky na prodloužený velikonoční víkend. Muzeum města Brna přehled akcí uvedlo v tiskové právě, vila Stiassni o nich informovala na webu.
Po celý prodloužený víkend mohou zejména rodiny s dětmi vyrazit na Jarní probouzení hradu Špilberk. Akce zahrnuje tvořivé dílny, které propojují rukodělnou činnost s hradní historií, i na stezku kolem hradu s akčními úkoly.
Podobně je v zahradě Arnoldovy vily v Černých polích připravena samoobslužná cestovatelská stezka zahradou, která provede návštěvníky velikonočními tradicemi z celého světa od Mexika přes Velkou Británii až po Filipíny. Stačí si na recepci vily vyzvednout vlastní Velikonoční cestovatelský pas s průvodcem po stanovištích.
Na dva nedělní termíny je připravená mimořádná degustační prohlídka hradu Špilberk. Bude doplněná o ochutnávku pěti chodů inspirovaných tradiční velikonoční kuchyní a moravskými svátečními zvyky. Prohlídky jsou naplánované na 13:00 a 15:00.
Vila Tugendhat, která je také ve správě muzea, podobný program nenabízí. Na velikonoční svátky ale budou její interiéry svátečně vyzdobeny květinami.
Vila Wittal, která zatím čeká na rekonstrukci, bude v pondělí hostit přednášku Michala Doležela, který se dlouhodobě zajímá o brněnskou historii první poloviny 20. století a zároveň je krajským zastupitelem za koalici SPOLU. Přiblíží příběh vily Augusta Löw-Beera na ulici Hlinky v Brně, která byla postavena roku 1922 jako rodinné sídlo významného průmyslníka z brněnské textilní dynastie Löw-Beerů. Věnovat se bude příběhu ztracené a znovu nalezené sochy, která zdobila vstupní halu.
Vila Stiassni na velikonoční pondělí připravila oblíbené hledání vajíček. Vychází ze zvyku rodiny Stiassni, která nechala vilu postavit, kdy paní domu na Velikonoce schovala v zahradě spoustu barevných vajíček a její dcerka spolu s dětmi z okolí tato vajíčka hledala. Kromě samotného hledání bude v pondělí připravené i malování na obličej, tvořivé dílny a v 11:00 a ve 14:00 divadelní představení.