Návštěvu Alžběty II. v Brně nově připomíná červený klobouk, visí na zdi radnice

Autor: uza
  16:02
Historickou návštěvu britské královny Alžběty II. v Brně připomíná nově pamětní deska s červeným kloboukem. Panovnice zavítala do jihomoravské metropole přesně před 30 lety. Výtvarné dílo visí na zdi Nové radnice. Slavnostního odhalení se zúčastnila i tehdejší brněnská primátorka Dagmar Lastovecká (ODS).

Autorem návrhu je Radek Talaš, který se inspiroval tím, co měla tehdy královna během návštěvy Brna na hlavě. Červený klobouk je odlitý z bronzu, o což se postarali pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku. Do nerezové pamětní desky je vyrytá symbolická věta v angličtině: Klobouk dolů před královnou.

Historickou návštěvu britské královny Alžběty II. v Brně připomíná nově pamětní deska s červeným kloboukem. Panovnice zavítala do jihomoravské metropole přesně před 30 lety. Výtvarné dílo visí na zdi Nové radnice. (28. března 2026)
U příležitosti 30. výročí návštěvy britské královny Alžběty II. v Brně nachystal magistrát na nádvoří Nové radnice britské odpoledne. Součástí programu byly kromě odhalení pamětní desky také módní přehlídka klobouků, výstava historických fotografií nebo možnost ochutnat britskou gastronomii. (28. března 2026)
Královnu Alžbětu II. přivítali na letišti v Tuřanech chlebem a solí.
Historickou návštěvu britské královny Alžběty II. v Brně připomíná nově pamětní deska s červeným kloboukem. Panovnice zavítala do jihomoravské metropole přesně před 30 lety. Výtvarné dílo visí na zdi Nové radnice. (28. března 2026)
34 fotografií

„Pamětní deska nám bude připomínat, že se v Brně občas píšou světové dějiny. Tato návštěva byla jednou z těch, na které se nezapomíná,“ prohlásil náměstek primátorky René Černý (dříve ANO).

Výtvarné dílo vyšlo město na necelých 300 tisíc korun. V soutěži na výtvarné pojetí připomínky návštěvy Alžběty II. vybírala porota z 11 návrhů. Původní myšlenka vzešla od jednoho z obyvatel Brna.

Královnu tehdy doprovázela doprovázela Lastovecká spolu s prezidentem Václavem Havlem. Panovnice strávila v Brně čtyři hodiny. Z letiště se její konvoj vydal do historického centra města. Z balkonu Nové radnice se přivítala s přihlížejícími Brňany. Její návštěvu si nenechaly ujít natěšené davy lidí. Po obědě v Besedním domě zamířila na Ústavní soud.

„Návštěva se připravovala několik týdnů. Musela být naplánovaná do všech detailů. Celý program byl rozvrstven téměř po minutě včetně toho, kde se královna zastaví nebo kde já můžu mluvit,“ prozradila při sobotním odhalení Lastovecká.

OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko

Po boku královny byla po celou dobu jejího programu v Brně. „Velmi mě překvapila debata u oběda, protože z ní na jedné straně čišela noblesa a důstojnost, ale přitom se jako správná panovnice zajímala o to, jak tady lidé žijí. Ptala se mě, jestli tu chodí ženy do práce, vychovávají děti, jestli se tady vaří, nebo je to jako v Americe, kde se přinese polotovar a ohřeje v mikrovlnné troubě,“ popsala někdejší primátorka.

U příležitosti 30 let od návštěvy královny nachystal magistrát na nádvoří Nové radnice britské odpoledne. Součástí programu byly kromě odhalení pamětní desky také módní přehlídka klobouků, výstava historických fotografií nebo možnost ochutnat britskou gastronomii. Čestnou stráž držel stejně jako tehdy Brněnský městský střelecký sbor. Vystoupil také dudák.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové špička a k vidění jsou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

MS v krasobruslení v Praze 2026: Soutěže šampionátu dnes uzavřou taneční páry i s českou účastí

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Taneční páry dnes večer uzavřou celou soutěžní část pražského mistrovství světa v krasobruslení. Volných jízd se zúčastní i dva české páry - Mrázkovi a Taschlerovi. Pro zlato mají nejlépe nakročeno...

28. března 2026  17:25

MS v krasobruslení v Praze 2026: Muži za sebou mají volné jízdy. Mistrem je Malinin

Georgii Reshtenko ve svém krátkém programu na MS v Praze.

Poslední soutěžní den na MS v krasobruslení v Praze zahájili v sobotu muži. Největším favoritem na zisk zlata byl Američan Ilia Malinin a předpoklad na rozdíl od ZOH předpoklady potvrdil. Před...

28. března 2026  17:18

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice mají dobojováno. Zvítězil německý pár

Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.

Finále sportovních dvojic na mistrovství světa přineslo jasné vyvrcholení sezony – německý pár Hase a Volodin potvrdil svou formu a poprvé v kariéře získal světové zlato. Jejich největší soupeři z...

27. března 2026,  aktualizováno  28. 3. 17:06

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice ve středu zahájily šampionát krátkými programy

Anna Valesiová a Martin Bidař při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

První den mistrovství světa v krasobruslení v Praze uzavřely sportovní dvojice s krátkými programy. Mezi páry nechyběl ani ten český. Anna Valesi a Martin Bidař jen těsně postoupili do volných jízd....

26. března 2026,  aktualizováno  28. 3. 17:05



{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praktičtější i levnější. Kolumbária zažívají boom, vznikají ve velkém

Na hřbitově ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku vzniklo nové kolumbárium a...

Na sklonku roku dostavěli, od ledna přijímají žádosti o pronájem schránek, a už je plno. Na hřbitově ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku vzniklo nové kolumbárium a poptávka předčila očekávání. Stejný...

28. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy ve středu zahájily šampionát krátkým programem

Barbora Vránková při tréninku před mistrovstvím světa.

Mistrovství světa v krasobruslení ve středu odstartovalo v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představila i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletá závodnice si odbyla premiéru na světovém...

26. března 2026  1:01,  aktualizováno  28. 3. 17:02

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

26. března 2026  18:18,  aktualizováno  28. 3. 17:01

MS v krasobruslení Praha 2026: Taneční dvojice Mrázkovi a Taschlerovi těsně za 10. místem

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Pražská O2 arena v pátek odpoledne nabídla atraktivní podívanou v podobě rytmických tanců. V nich se velmi dobře prezentovaly hned dvě české dvojice. Sourozenci Taschlerovi i Mrázkovi se totiž...

27. března 2026  21:38,  aktualizováno  28. 3. 16:59

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Ženy zabojovaly o medaile, Vránková posun nezaznamenala

Barbora Vránková při piruetě ve svém krátkém programu na MS v Praze.

V O2 areně v pátek večer vyvrcholil na MS v krasobruslení 2026 souboj žen o medaile. Tu získala podle očekávání Japonka Kaori Sakamoto. Ve volných jízdách se představila také domácí krasobruslařka...

27. března 2026  22:36,  aktualizováno  28. 3. 16:56

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

28. března 2026  16:52

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Olomoucký majáles se letos přesune do letního kina, nabídne dvoudenní program

ilustrační snímek

Hlavní program letošního majálesu Univerzity Palackého v Olomouci se poprvé přesune do prostor letního kina. Pořadatelé návštěvníkům slibují dvoudenní...

28. března 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Křišťálový ráj v Jablonci nad Nisou dnes rozkvetl jarními květinami

Křišťálový ráj v Jablonci nad Nisou dnes rozkvetl jarními květinami

Křišťálový ráj v Jablonci nad Nisou dnes rozkvetl křehkými jarními květinami, své umění tam předváděla jablonecká sklářka Marie Horčičková. Z barevného skla...

28. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.