„Měli jsme velké štěstí zejména na významné zástupce hereckého obsazení filmové trilogie Pán prstenů. Kromě Dominica Monaghana, představitele hobita Smíška, se podařilo zajistit účast australských herců Davida Wenhama a Mirandy Ottové, tedy představitelů Faramira a Eówyn. Jejich přítomnost je možná díky tomu, že oba shodou okolností pobývali v Evropě,“ uvedl za organizátory Pavel Renčín.
Ze seriálu Star Trek se letos v Brně sešli představitelé dvou seriálových lékařů, Robert Picardo a Gates McFaddenová, kteří vystoupí na společné besedě v neděli.
K zahraničním výročím se přidalo i deset let od premiéry českého satirického seriálu Kosmo, který na sobotní večerní besedě zastupují tvůrci i herci. Autoři seriálu kvůli účasti na Comic Conu oživili delší dobu neaktivní profil seriálu na facebooku, kde už několik týdnů zveřejňují krátká videa ze seriálu.
„Překvapilo mě, jak aktuální Kosmo i po deseti letech je. Potěšila mě i odezva fanoušků na sociálních sítích, kde se objevují převážně pozitivní komentáře, lidé se k seriálu hlásí a stále se ptají, kde se dá najít,“ řekl scenárista a kreativní producent seriálu Tomáš Baldýnský.
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Na Comic-Con přijedou herci ze Star Treku, Hvězdné brány i českých pohádek
Při sobotní besedě s tvůrci i herci se brněnský Comic Con videomostem propojí s českým astronautem Alešem Svobodou, který se momentálně připravuje na let na vesmírnou stanici ISS.
„Tenhle videomost musely posvětit Evropská vesmírná agentura i americká NASA, je to tedy z hlediska Comic Conu dost velká rarita,“ dodal za pořadatele Pavel Koutský.
Comic Con Brno & Junior se v pavilonu E brněnského výstaviště koná popáté, potřetí se souběžně s ním koná i knižní veletrh Kniha Brno. Obě akce trvají do neděle.