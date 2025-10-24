Papež podepsal blahořečení českých kněží popravených v Babických procesech

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:42aktualizováno  13:42
Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, popravených na základě vykonstruovaných procesů za komunistického režimu. Nyní jsou církví oficiálně prohlášeni za mučedníky. Slavnost blahořečení se bude konat pravděpodobně v polovině roku 2026 v Brně, proces dosud trvá přes 20 let.
Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola.

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola. | foto: Biskupství brněnské

Cedule na babické faře připomíná faráře Drbolu. V sousední škole (vpravo) byli...
Jan Bula, farář v Rokytnici
Václav Drbola, farář v Babicích
František Pařil, farář v Horním Újezdě
7 fotografií

O uznání mučednictví Jana Buly a Václava Drboly informuje také web Vatican News. Inicioval jej bývalý brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po podpisu dokumentů papežem nyní začínají přípravy na samotnou slavnost blahořečení, která by se měla uskutečnit v Brně.

„Termín slavnosti zatím nemáme potvrzen, ale předpokládáme jeho zveřejnění v řádu několika týdnů. Půjde o akci, na které očekáváme účast mnoha tisíc věřících nejen z jižní Moravy a Vysočiny, ale i z celé České republiky. Rozsahem i významem půjde opravdu o mimořádnou akci pro českou církev,“ uvedl brněnský biskup Pavel Konzbul.

Kněží seděli v době vražd ve vězení. Přesto je za ně komunisté popravili

Katoličtí kněží Bula a Drbola figurovali v takzvaném babickém procesu. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi. Drbola je rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě.

„Páter Drbola byl dopraven do vyšetřovací vazby jihlavské Bezpečnosti a podroben mučení. Vyšetřovatelé jej potřebovali přinutit k absurdním přiznáním účasti na skutku, o kterém se dozvěděl teprve při výsleších. Nesmyslná obvinění vykreslovala pátera Drbolu jako ideového vůdce ilegální skupiny v Babicích,“ popsala historička Ústavu pro studium totalitních režimů Markéta Doležalová.

Na blahoslavení čeká na 20 českých osobností

Proces blahořečení v důsledku znamená důkladný průzkum života a skutků kandidáta, zejména hledání důkazů o jeho ctnostech, hrdinství nebo zázracích. Je předstupněm k uznání člověka za svatého.

„Seznámil jsem se s řadou dokumentů, které svědčily o životě obou těchto mladých kněží, četl jsem dopisy Jana Buly z cely smrti a dlouho přemýšlel nad tím, jakou úzkost museli prožívat, jaké bezpráví a jakou bolest vytrpěli. A přesto stáli pevně, věrní hodnotám, kterým zasvětili svůj život, a dokázali odpustit svým vrahům. Jsou to jednoznačně vzory, od kterých se i dnes můžeme učit,“ řekl Konzbul.

Cedule na babické faře připomíná faráře Drbolu. V sousední škole (vpravo) byli zavražděni tři členové MNV.
Jan Bula, farář v Rokytnici
Václav Drbola, farář v Babicích
František Pařil, farář v Horním Újezdě
7 fotografií

Během procesu, vedoucího k podepsání dokumentu o blahořečení, se shromažďují dopisy z pozůstalosti, úřední dokumenty, výpovědi svědků a všechny další dostupné prameny dokumentující život kandidáta.

„Rozhodnutí pak vyslovuje papežská Kongregace (od roku 2022 Dikasterium) pro blahořečení a svatořečení ve Vatikánu,“ popsal vedoucí diecézního procesu blahořečení Karel Orlita.

V uplynulých třiceti letech už bylo blahoslaveno několik osobností spojených s českými zeměmi. Například v roce 2014 dvě řádové sestry zavražděné nacisty Marie Restituta a Marie Antonína Kratochvílová nebo 14 františkánů z Prahy, zabitých v únoru 1611 davem v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze. Už o deset let dříve byl blahoslaven i poslední český král a rakousko-uherský císař Karel I.

Augustiniáni lákají do Prahy papeže Lva XIV. na blahořečení svého představeného

Na blahoslavení čekají přibližně dvě desítky osobností českého katolického života, z toho velká část obětí totalitních režimů 20. století, tedy s podobným osudem jako měli Jan Bula a Václav Drbola.

Nejčastěji se mluví o kardinálu Josefu Beranovi či knězi Josefu Toufarovi, proces ale začal i u několika řádových sester či řeholnic.

V roce 1995 papež Jan Pavel II. svatořečil dvě osobnosti spojené s českými zeměmi. Středověkou šlechtičnu Zdislavu, která mimo jiné založila špitál a věnovala se nemocným, a kněze Jan Sarkandera, zabitého v neklidné době českého stavovského povstání a považovaného katolíky za patrona ochrany zpovědního tajemství.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Řidiči pojedou Jaroměří po opraveném průtahu koncem října, most má zpoždění

O jeden dopravní špunt na trase z Hradce Králové do Krkonoš bude méně. Rekonstrukce čtyřkilometrového průtahu Jaroměří na Náchodsku, kde dopravu už čtvrtý měsíc řídí semafory, se chýlí ke konci. S...

24. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Města a obce Plzeňského kraje očekávají od státu dost peněz na platy nepedagogů

Města a obce Plzeňského kraje očekávají příští rok od státu dostatek peněz na platy i odměny nepedagogických pracovníků v základních a mateřských školách. Tyto...

24. října 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Psychiatrická nemocnice Bohnice po středečním útěku pacienta z ochranného léčení připravuje posílení bezpečnostních a organizačních opatření i personálu. Muž při útěku ze stavebně uzavřené zahrady,...

24. října 2025  15:32

Porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci

Provoz porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci. Rozhodla o tom správní rada Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou rychnovská...

24. října 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V obci Líšno vzniká nový most, řidiči musí objížďkou

24. října 2025  15:29

Elegantní technologie od značky LEPAS, definovaná vámi: Zábavná zkušební jízda LEPAS interpretuje díky společné tvorbě uživatelů nové paradigma inteligentního řízení

24. října 2025  15:20

Do parku ve Valašském Meziříčí se po restaurování vrátil pomník T. G. Masaryka

Do parku Botanika ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se po restaurování vrátil pomník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Město za...

24. října 2025  13:43,  aktualizováno  13:43

Kolín si chce vzít úvěr kvůli velkým investicím do školských zařízení

Kolín si chce vzít příští rok kvůli chystaným velkým investicím do školských zařízení úvěr, v dalších třech letech bude moci čerpat až 300 milionů korun....

24. října 2025  13:37,  aktualizováno  13:37

Bezdomovec se do hořící chatky vrátil pro doklady, z plamenů se už nedostal

Při likvidaci požáru zahradní chatky v brněnském Komárově nalezli hasiči ve čtvrtek odpoledne uvnitř tělo mrtvého muže. Příčinu požáru vyšetřují. Mrtvý muž patřil do skupiny několika lidí, kteří před...

24. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Obchvat uleví malé vesničce od tisíců aut, potřebný je i kvůli dostavbě Dukovan

Zašovice na Třebíčsku by měly za dva roky využívat silniční obchvat. Ten je zařazen mezi investice do komunikací potřebných mimo jiné kvůli chystané stavbě nového jaderného zdroje Dukovan, na které...

24. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

V Mostě otevřeli stacionář pro dospělé autisty, zájemci už musejí do pořadníku

Město Most má nový denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) od 15 do 45 let. Dosud tam podobné zařízení chybělo, přestože poptávka po službách pro autisty v celém Ústeckém kraji...

24. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Ostrov zavede vážení směsného odpadu, lepší třídění může snížit náklady na svoz

Město Ostrov na Karlovarsku vybralo firmy pro svoz komunálního odpadu, zajištění čistoty města, údržbu zeleně a provoz městského sběrného dvora. ČTK to dnes...

24. října 2025  13:30,  aktualizováno  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.