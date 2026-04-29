Park v Bzenecké ulici v Brně-Vinohradech bude po úpravách zelenější

Brněnské Vinohrady revitalizují park v Bzenecké ulici. Po úpravách jej budou zdobit zasakovací trvalkové záhony, jenž umožní lepší zadržování vody. Projekt počítá také s výsadbou stromů, šachovými stolečky nebo hřištěm pro pétanque, řekla dnes ČTK starostka městské části Jitka Ivičičová (KDU-ČSL). Cenu prací zatím odhadla na šest milionů, možná se však ještě zvýší.
Park se nachází v blízkosti domu pro seniory, kteří jej využívají a na výsledné podobě parku se také podíleli. "Senioři poukazovali na to, že se tam necítí dobře, že je to tmavé. Pak přišly konkrétní nápady, aby si měli lidé kde posedět, zahrát šachy nebo pétanque," přiblížila starostka. Lidé si také přáli altán, ten v parku ale nevznikne. "Nechceme tam lákat lidi, kteří popíjejí třeba alkohol, s čímž jsme se v minulosti potýkali," vysvětlila.
Trvalkové záhony nahradí trávníky, a umožní tak lepší zadržování vody. Senioři si také budou moci zacvičit na nových cvičebních strojích. Na okraji parku vznikne i malé zázemí pro děti. Oproti původnímu projektu bude muset radnice nechat vykácet některé vzrostlé javory, které nebyly v dobrém stavu. "Místo nich však bude výsadba ve větším rozsahu než byla předtím. Je tam spousta kvetoucích stromů nebo pásmo keřů, které zakryjí pohled na střechu nedalekých obchodních prostor," řekla.
Práce podle odhadu vyjdou na více než šest milionů. Část peněz půjde z rozpočtu městské části, některé náklady by mohla uhradit dotace. Celková cena se však pravděpodobně ještě zvýší. "Objevili jsme tam například nějakou šachtu, která nebyla nikde zakreslená a bude potřeba s ní pracovat," dodala Ivičičová.