Boskovice získají dotaci na obnovu zámeckého parku

Vedení Boskovic se může pustit do rekonstrukce parku u tamního zámeckého skleníku. Letitý plán je umožněn díky dotaci 42 milionů, kterou dvanáctitisícové město získá. S proměnou za téměř 90 milionů se má začít už letos, hotovo má být do dvou let.