Ostudný skelet. Parkovací dům ztrhal i městský architekt, firma návrh upraví

Po zveřejnění vizualizace ukazující železobetonový skelet s chybějící fasádou, takže vypadá, jako by neměl obal, se rozjela nevídaná vlna ostrých negativních komentářů. „Nic hnusnějšího jsem dlouho neviděl. Extrémní mrhání veřejnými prostředky,“ shrnul za všechny uživatel Adam B. pod příspěvkem městské společnosti Brněnské komunikace (BKOM).

Přidal se také městský architekt Jan Tesárek, s nímž firma podobu projektu vůbec neřešila. I proto neváhal „přisadit si“. „Křenová je městskou třídou, ulicí celoměstského významu. Bohužel, návrh domu na nároží Křenové a Skořepky je ukázkovým příkladem, jak taková stavba nesmí ve městě vypadat. Jde o naprostou rezignaci na architekturu, na krásu a funkčnost ulice, potažmo na kvalitu města a života v něm,“ kritizoval ředitel Kanceláře architekta města Brna (KAM) s tím, že jde o ostudný železobetonový skelet s pletivem.

Podle opozičního zastupitele Matěje Hollana (Žít Brno) návrh nezohledňuje kontext místa, kde je hned vedle židovská synagoga. „Z pohledu architektury je to na hození do koše a udělání znovu s městským architektem. Křenová bývala třídou, že už není neznamená, že ji odepíšeme navždy,“ prohlásil Hollan.

A podoba objektu se nelíbí ani brněnskému radnímu pro dopravu Petru Kratochvílovi (ODS), který přitom minulý týden spolu s dalšími vládnoucími politiky poklepával na základní stavební kámen. „Parkovací dům není návratná investice, je proto potřeba vnímat ekonomický pohled. Musí ale přitom splňovat i architektonický dojem, zvlášť v takové oblasti v centru města. Brno by mělo architektonicky nějak vypadat,“ řekl Kratochvíl.

Autorem podoby parkovacího domu je ateliér Mark Vala, který na projektu pracoval od poloviny roku 2020. Architekt Petr Mareček upozornil, že Brněnskými komunikacemi zveřejněná vizualizace neukazuje finální stav. Vznikla v době, kdy se řešil tvar skeletu v návaznosti na počty stání a komfort užívání.

Vizualizace nového parkovacího domu Skořepka v centru Brna, která vyvolala ostrou kritiku. Podle architekta z ateliéru, který má projekt na starosti, však nejde o konečný stav.

Fasádu podle Marečka tvoří tři hlavní prvky – římsa, polosloup a nerezová síť zajišťující částečnou neprůhlednost dovnitř domu a možnost potažení popínavými rostlinami. „Tato budova je krásná ve své jednoduchosti. Její funkční skelet, síťová fasáda z nerezových lan a promyšlený design ukazují, že i parkovací dům může být estetický,“ tvrdí Mareček.

Radní Kratochvíl, pod něhož BKOM politicky spadá, v reakci na kritiku hodlá usilovat o změnu projektu. „Svolal jsem jednání projektanta, BKOM a KAM, aby společně řešili ‚upgrade‘ fasády a venkovního prostoru. Uvidíme ale, zda bude v rámci už zadané zakázky vůbec možný,“ poznamenal. A úpravy nevyloučil ani BKOM. „Jde o univerzální stavbu, železobetonový skelet, se kterým je možné pracovat,“ uvedla mluvčí firmy Vladimíra Navrátilová s tím, že uvažují konkrétně i o potažení popínavými rostlinami.

Zadání pro všechny městské firmy

V budoucnu už se nemá opakovat situace, kdy se k projektu parkovacího domu nemohl vyjádřit KAM, protože nebyl městskou firmou osloven. „Už minulý týden jsem poslal všem městským firmám společný e-mail, aby u všech jejich záměrů, ať už to budou parkovací nebo třeba bytové domy, byla od začátku navázána spolupráce s KAM, který by měl být nedílnou součástí procesu. Poslouží i jako určitý oponent vůči vybranému projektantovi. Musí si říct, co má daná stavba splňovat,“ vysvětlil Kratochvíl.

Tento podnět Tesárek vítá, stejně jako otevření debaty nad změnami projektu parkovacího domu. „V případě, že budeme osloveni, zapojíme se,“ ujistit městský architekt. Možné úpravy nechtěl v tuto chvíli komentovat, protože nezná přesně projekt, smlouvy ani rozpočet.

Jeho „obejití“ ze strany BKOM se vůbec nezamlouvalo radnímu pro územní rozvoj Petru Bořeckému (ANO), který je profesí také architekt a s KAM často spolupracuje na nejrůznějších projektech. „Je to těžké. Je věcí BKOM, zda osloví KAM kvůli vyjádření. My nikoho nutit nemůžeme. Snažíme se záležitost komunikovat,“ reagoval umírněně Bořecký, který zároveň upozornil, že se k projektu nevyjadřovala ani městská část Brno-střed, na jejímž území stavba vyroste.

Podle něj by měl parkovací dům v této centrální oblasti města vypadat zcela jinak. „Je tu nicméně jeden pozitivní aspekt na celé věci. V budoucnu bude dům součástí proluky. Pohledově nejvýznamnější nároží nové ulice bude zastavěno jinou budovou. Je proto otázkou, jak moc vytřískat peníze na fasádě parkovacího domu, který bude sloužit jako štítová zeď. I když jeho část směrem do Křenové by měla mít úplně jinou podobu,“ zmínil Bořecký.

Pětipodlažní Skořepka má být hotová za dva roky. Zajistí víc než čtyřnásobek stání oproti dosavadnímu parkovišti. Náklady na jedno místo podle Navrátilové vyjdou na 438 tisíc korun. Výstavba parkovacího domu má stát dohromady téměř 120 milionů korun.

Loni se podle architekta Marečka začalo pracovat na úpravě projektu ve smyslu přidání komerčního parteru na úrovni ulice. Pokud v části přízemí objektu skutečně vzniknou takové prostory, bude to na úkor některých stání. „Dále jednáme o možnosti vybudování bytových, případně kancelářských jednotek ve vyšších podlažích a dalších možnostech ozelenění. To nebylo za starého územního plánu možné, umožnila to až jeho současná podoba,“ podotkl Mareček.