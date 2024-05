P+R místa u nádraží v Blansku zpoplatnili, bič na zneužívání se místním nelíbí

Přijet autem ze své obce k nádraží u páteřní železniční trati, zdarma jej tam odstavit a dál už pokračovat vlakem do cílové stanice. K takovému šetrnému cestování slouží pro spoustu lidí v menších městech kolem Brna postupně vznikající a rozšiřující se parkoviště typu P+R, tedy park and ride, v překladu zaparkuj a jeď.

Ve dvacetitisícovém Blansku ovšem nyní při zavádění nového systému parkování zvolili jinou cestu. Zmíněný typ odstavných ploch poblíž vlakových zastávek a autobusového nádraží před pár dny – byť pouze desetikorunou na den – zpoplatnili, což už se začalo negativně projevovat v okolí.

Mnohem víc zaplněné jsou blízké ulice i stání u supermarketů, kde je možné parkovat zdarma. Alespoň prozatím. Naopak minulý týden byla zcela prázdná dříve hojně využívaná plocha poblíž tamního úřadu práce, protože tu radnice zařadila dokonce do nejdražšího režimu a pro cestující tak ztrácí smysl.

Blansko své kroky hájí tím, že neplacené území u nádraží někteří řidiči zneužívali a nechávali tam vozy po dlouhou dobu. „Problém je, že zhruba čtvrtina aut tam stojí pořád, i přes noc,“ argumentoval blanenský radní Jan Nečas (ANO), který nepopulární změny připravil.

Po dalších dotazech MF DNES však svůj původní odhad mírnil, navíc sám nevyloučil, že minimálně některá z vozidel patří lidem, kteří jezdí na odpolední či noční směnu.

Cesta vlakem se musí vyplatit

Příkladem toho, že šoférům se nechce k lístku na vlak platit ještě za parkování, jsou Bílovice nad Svitavou, ležící na stejném koridoru jako Blansko. V obci na samé hranici Brna funguje tři roky P+R pro 68 aut. Nejdříve si politici mysleli, že budou za parkování vybírat dvacet korun, jenže plocha byla poloprázdná, a tak loni zvedli závory, a hned je plno. „Auta tam nejsou odstavená, skutečně se točí, protože třeba o víkendu jsem tam viděl pouze dvě,“ popisuje situaci tamní starosta Miroslav Boháček (STAN).

Zpoplatnění sice stále chtějí zavést, nicméně ho spárují s předplacenou jízdenkou na veřejnou dopravu. Kdo si ji koupí, auto odstaví zdarma. Kamery z parkoviště jednoduše přečtou registrační značku, vyhledají, jestli je v databázi uvedená u držitele jízdního dokladu, a podle toho určí, zda se na něj vztahuje poplatek, nebo ne.

„Chtěl bych, aby se nový systém podařilo zavést už od letošního září,“ plánuje starosta a věří, že novinka dojíždějící ještě více namotivuje k přesednutí na autobusy či regionální vlaky, jež ve špičce míří do Brna každých patnáct minut.

O celkové koncepci parkování na veřejných místech přemýšlí v poslední době i v Židlochovicích na Brněnsku, přes něž prochází druhá páteřní trať v kraji. Zpoplatnění má však už teď jednu výjimku, a tou jsou právě plochy podél nádraží. „Navíc uvažujeme o stavbě parkovacího domu typu P+R,“ hlásí starosta čtyřtisícového města Jan Vitula (nez.).

Pokud by se podle něj politici rozhodli, že se za odstavná místa bude platit, mohli by si šoféři dojíždějící do Brna za prací spočítat, že se jim parkování společně s dalšími výdaji za lístky nemusí vyplatit, a raději zvolí další jízdu vozidlem. „My ale právě potřebujeme, aby z nich lidé přesedli do vlaků,“ zdůrazňuje Vitula s tím, že jinak bude Brno ještě ucpanější.

Déle stojící auta vadí i jinde

Podobně uvažují i v Kuřimi, kde u nádraží nedávno vybudovali stovku míst. „Jsme rádi za každé auto, které nepojede přes naše město na Brno,“ glosuje starosta Drago Sukalovský (STAN), proč ani tady nechtějí z řidičů tahat peníze.

Naopak dokonce padesátikorunu za stání u nádraží vybírají v Břeclavi. Podle starosty Svatopluka Pěčka (ANO) byly i zdejší plochy pod náporem lidí, kteří je zneužívali. Toto okresní město se ale nedá tolik srovnávat s Blanskem, z něhož se cestující vlakem dostanou do Brna za něco málo přes dvacet minut.

„Nevím. Jsou na to různé názory,“ reagoval blanenský radní Nečas na dotaz, zda město platbami neodrazuje dojíždějící od veřejné dopravy. Deset korun na čtyřiadvacet hodin označuje za symbolický poplatek, ještě výhodnější je pak předplatné.

„Reakce lidí jsou ale pochopitelné, když dosud za nic platit nemuseli. Je to i jakýsi příspěvek na provoz a zejména tím míříme proti odstavování aut na delší dobu,“ opakuje Nečas a dodává, že je především potřeba zajistit větší počet míst pro auta, z čehož v omezeném prostoru mezi železničním koridorem a řekou Svitavou vychází jako řešení pouze parkovací dům. „To si ale žádá velké peníze,“ podotýká a naznačuje, že nové příjmy mají pomoct zajistit dostatečný obnos na výstavbu.

Menší problémy s „nezodpovědnými“ šoféry mají i v Hustopečích třicet kilometrů jižně od Brna, rovnou po zpoplatnění však nesahají. Starostka Hana Potměšilová (nez.) chce hlavně nastavit provozní řád, který by takové řidiče vyhnal. Zatím padají různé návrhy včetně toho, že by tu lidé mohli parkovat bezplatně tři dny. Kdo by tak v pátek vyrazil na víkend pryč vlakem, v neděli si zdarma zase autem odjede. „Byla bych ráda, abychom pravidla měli do konce roku,“ podotýká starostka.