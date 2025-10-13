Brno chystá vstřícný krok vůči rezidentům, modré zóny zpoplatní také v neděli

Oldřich Haluza
  11:02aktualizováno  11:02
Zná to každý, kdo vlastní auto a bydlí v širším centru Brna, kde platí zóna B rezidentního parkování s celodenní regulací mimo nepracovní dny. Po příjezdu z výletu nebo třeba chalupy domů v neděli odpoledne jsou parkovací stání v blízkosti domu už zabraná. Tento stav má ovšem za několik měsíců skončit, podle zjištění iDNES.cz totiž město nově zpoplatní modré zóny v oblastech B také v neděli od pěti odpoledne.
V brněnských ulicích začaly přípravy na rezidentní parkování. Pracovníci Brněnských komunikací stříkají na silnice modré lajny. (léto 2018) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Modré lajny pro řidiče přibývají v centru Brna.
„Pravidla upravíme tak, aby lidé snadněji zaparkovali u svého domu, když se vrátí v neděli zpátky,“ potvrzuje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Stání jsou v současnosti chráněná pro místní až od půlnoci, neboť regulace se týká pouze pracovních dnů.

Změnu už vládnoucí politici schválili, po vyřízení veškerých náležitostí má začít platit v první polovině příštího roku. „Celé se to musí zprocesovat. Úprava se dotkne ohromného množství značek, které je potřeba vyměnit přímo v ulicích. Půjde o masivní záležitost,“ zdůrazňuje Kratochvíl.

Modré zóny v Brně fungují pět let, regulace míří už i na velká sídliště

Oprávnění zaparkovat za modrými čarami v zóně B má nyní zhruba jedenáct tisíc rezidentů a dvě tisícovky abonentů, tedy podnikatelů a firem s místním sídlem nebo provozovnou. Jedná se o oblasti navazující na historické centrum, například okolí Mendlova náměstí, Hybešovy, Údolní, Veveří, Kounicovy, lužáneckého parku či Koliště. V těchto lokalitách žijí desítky tisíc lidí.

Kromě místních využívají tamní parkovací plochy také lidé, kteří dojíždějí do Brna za prací nebo zavítají třeba na návštěvy k příbuzným a známým. V jejich případě jde většinou právě o víkendové dny.

„Nemyslím si, že změna bude nerezidentům vadit. První hodina zůstane dál zdarma. A když někdo přijede v neděli později odpoledne na návštěvu, za druhou hodinu si prostě zaplatí,“ poznamenává radní Brna-střed Jan Mandát (ODS). Aktuálně vychází hodinové stání po uplynutí první hodiny na 40 korun.

V opozici panují rozdílné názory

Právě radnice Brna-střed změnu magistrátu navrhla. K předložení přiměly radní stížnosti obyvatel, že nemohou zaparkovat, někteří politici problém pociťují i na vlastní kůži. Proti schválené variantě byl původní požadavek ještě přísnější, začátek regulace měl být už od nedělních tří hodin odpoledne. „Někteří lidé žádali zpoplatnit i sobotu, námi navržený čas byl kompromis,“ vysvětluje Mandát.

Podle opoziční zastupitelky Jasny Flamikové (Zelení) je finální varianta od pěti vhodným řešením. „Třetí hodina je pro návštěvy moc brzo, navíc rezidenti se vracejí spíš až později. Zpoplatnění v pět jim určitě pomůže, v tu dobu už přijíždějící problém pociťují,“ zdůvodňuje svůj pohled.

Nově vyznačené modré zóny museli po pár dnech překreslit, vadil úzký průjezd

Proti zahrnutí části neděle do režimu regulace se naopak staví další člen opozice Leoš Prokeš (SPD). „Aktuálně nastavené podmínky jsou vyrovnané z pohledu všech. Už to není jako dřív, kdy se běžně jezdívalo na víkend na chatu. To bývalo. Navíc lidé si za problém s parkováním mohou malinko sami, protože dnes je normální mít v rodině tři auta a pak nastává tento problém,“ míní politik.

Zpoplatnění části neděle je druhou výraznou změnou týkající se modrých zón v poslední době. Od začátku letošního roku vzrostl pro rezidenty roční poplatek za jedno auto z 200 na 800 korun, zvýšení zasáhlo všechny bez ohledu na oblast. Momentálně má po celém Brně oprávnění dohromady přibližně 48 tisíc obyvatel a dále 2,5 tisíce abonentů.

Kam se v Brně rozšíří modré zóny

Letos:

  • od 20. října oblast Chaloupky (městská část Komín)
  • od 10. listopadu Kociánka a Křižíkova (obě Královo Pole)
  • od 18. listopadu Lesná (Brno-sever)

Příští rok:

  • od 27. dubna Dolnopolní a Obřanská (obě Maloměřice a Obřany)
  • od 25. května Fryčajova a Hády (obě Maloměřice a Obřany)
  • od 3. srpna Spodní (Bohunice)
  • od 29. září Dunajská (Starý Lískovec)
  • od 5. října Kamenice (Bohunice)
  • od 2. listopadu Bosonožská (Starý Lískovec)

25. července 2024









Brno chystá vstřícný krok vůči rezidentům, modré zóny zpoplatní také v neděli

