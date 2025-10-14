Kde zaparkovat zdarma?
Bezplatně jde odstavit auto tam, kde nejsou vyznačeny modré zóny, to znamená například v Bystrci, Komárově, Černovicích, Slatině nebo Líšni, tedy v okrajových částech města.
V zóně C se může zadarmo parkovat ve všední den od 6 do 17 hodin a kdykoliv o víkendu nebo svátcích. Tento režim platí v těchto částech: Štýřice, Staré Brno, Trnitá, Zábrdovice, Židenice, Husovice, Černá Pole, Ponava, Královo Pole, Medlánky, Žabovřesky, Veveří, Stránice a Nový Lískovec. Postupně se přidávají další.
V zóně B kolem historického centra je bezplatné parkování pouze o svátcích a víkendech. Oblast je ohraničena ulicemi Poříčí, Uhelná, Úzká, Cejl, Drobného, Pionýrská, Hrnčířská, Šumavská, Veveří, Úvoz, Hlinky a Křížkovského.
V obou zmíněných zónách je také možné na hodinu zaparkovat zdarma i v „placených časech“. Jde to však pouze jednou za den a je nutné se registrovat přes aplikaci ParkSimply, EasyPark nebo online parkovací automat.
Do zóny A v historickém centru smí pouze rezidenti a abonenti, ostatním je vjezd zakázán. Oblast je ohraničena ulicemi Nádražní, Divadelní, Rooseveltova, Joštova a Husova.
|Zóna
|Kdy
|Kde
|zóna B
|o víkendech a svátcích
|oblast mimo historické centrum ohraničena ulicemi Poříčí, Uhelná, Úzká, Cejl, Drobného, Pionýrská, Hrnčířská, Šumavská, Veveří, Úvoz, Hlinky a Křížkovského
|zóna C
|ve všední dny od 6 do 17 hodin, o víkendech a svátcích
|Štýřice, Staré Brno, Trnitá, Zábrdovice, Židenice, Husovice, Černá Pole, Ponava, Královo Pole, Medlánky, Žabovřesky, Veveří, Stránice a Nový Lískovec
|mimo modré zóny
|kdykoliv
|například Bystrc, Komárov, Černovice, Slatina nebo Líšeň
Jak poznat jednotlivé zóny?
Na začátku každé ulice či vyhrazeného parkovacího bloku je cedule s označením dané zóny. A má červenou barvu, B zelenou a C modrou. Barevné označení zón je však pouze na zmíněných tabulkách, pozemní čáry jsou pokaždé modré.
Kolik stojí modré zóny?
Za parkování v zóně B se platí 40 korun za hodinu, přičemž první hodina je zdarma. Všední dny jsou zpoplatněny celých 24 hodin.
V zóně C stojí parkování 30 korun za hodinu, první hodina je opět zdarma. Platí se ve všední dny od 17 hodin do 6 hodin ráno.
Jak platit parkování?
Na placení parkování v modrých zónách existuje několik způsobů: parkovací automaty, online automat, aplikace ParkSimply, EasyPark nebo SMS platba.
Automaty: Do automatu zadáte registrační značku, zvolíte dobu stání, vložíte peníze a odeberete parkovací lístek. Automaty jsou umístěny v zóně B v každé dotčené ulici. Vytištěný lístek není nutné vkládat za okno auta, SPZ je totiž uložena v systému a lístek slouží pouze jako doklad pro řidiče.
Platba online: On-line parkovací automat najdete na stránkách Parkování v Brně. Zpřístupněte svou polohu, zadejte parkovací zónu, dobu stání a registrační značku. Zvolte platební metodu (například platební kartu) a platbu potvrďte.
Aplikace ParkSimply nebo EasyPark: Aplikace jsou ke stažení pro Android i iOS. Zpřístupněte polohu, zadejte registrační značku a vyplňte údaje k platební kartě. Po zaparkování spusťte aplikaci a nastavte čas. Poté potvrďte platbu.
Platba SMS: na číslo 902 06 odešlete SMS ve tvaru BR mezera Zóna mezera RZvozidla mezera DobaParkování. Modelový příklad pro zónu B na 120 minut:
BR B 1B11234 120. (Tedy BR – zóna B – SPZ – a čas 120 minut.)
Parkování v obchodních domech
Obchodní centrum Velký Špalíček
Podzemní parkoviště se 108 místy, cena činí 40 korun na hodinu. Jediná trasa možná bez povolení magistrátu vede okolo Besedního domu po ulici Solniční, pak je třeba zabočit vpravo do ulice Veselá a jet směrem na Dominikánské náměstí. Vjezd do garáží je z ulice Dominikánská.
Galerie Vaňkovka
Venkovní i podzemní parkoviště s tisícovkou míst. Prvních 15 minut je zdarma, první dvě hodiny stojí 30 korun, každá další hodina pak rovněž 30 korun. Parkování je zdarma v sobotu od 13 hodin, v neděli a ve svátky po celý den. Vjezd je z ulic Dornych a Trnitá.
Nákupní centrum Královo Pole
Venkovní a kryté parkoviště s 872 místy. Platí se 30 korun na hodinu, první 3 hodiny parkování jsou zdarma. Nákupní centrum se nachází na adrese Cimburkova 4.
Olympia Brno
Parkovací plocha s kapacitou 4 027 míst, která jsou rozmístěna před každým vstupem do nákupního centra. Část stání je umístěna v parkovacím domě. Parkování je zdarma.
|Název
|Adresa
|Cena
|Web
|Rozmarýn
|Kounicova 2a
|PO-NE (8:00-22:00) 40 Kč/hodina, PO-NE (22:00-8:00) 20 Kč/hodina, 1 den 390 Kč, 7 dnů 1 720 Kč, 10 dnů 2 780 Kč
|www.parkovani-brno-centrum.cz
|Garáže u Janáčkova divadla
|Rooseveltova 3
|PO-NE (8:00-22:00) 30 Kč/hodina, PO-NE (22:00-8:00) 20 Kč/hodina, 1 den 360 Kč, 14 dnů 2 880 Kč
|www.jdparking.cz
|Domini Park
|Husova 14a
|PO-PÁ (6:00-22:00) 50 Kč/hodina, PO–PÁ (22:00-6:00) 40 Kč/hodina, SO-NE 40 Kč/hodina
|www.bkom.cz/parkovani
|IBC Brno
|Příkop 6
|PO-PÁ (6:00-18:00) 35 Kč/hodina, 20 Kč/každá další hodina, PO-PÁ (18:00-6:00) 15 Kč/hodina, SO-NE 20-25 Kč/hodina
|www.centerparking.cz
|Academy Park
|Veveří 100
|PO-NE (00:00-24:00) 40 Kč/hodina
|www.bkom.cz/parkovani
|Pinki Park
|Kopečná 24
|PO-PÁ (8:00-00:00) 30 Kč/hodina, PO-NE (00:00-8:00) 10 Kč/hodina, SO-NE (8:00-00:00) 20 Kč/hodina
|www.bkom.cz/parkovani
|River Park
|Polní 391
|PO-NE (00:00-24:00) 50 Kč/prvních 12 hodin, 100 Kč/každá další hodina (max. 24 hodin)
|www.bkom.cz/parkovani
|Benešova - naproti hotelu Grand
|Benešova 52
|PO-PÁ (8:00-18:00) a SO (9:00-13:00) průjezd parkovištěm do 15 minut zdarma, 40 Kč/16 minut až hodina, 40 Kč/každá další hodina, NE a svátky zdarma
|www.bkom.cz/parkovani
|Veveří
|Veveří 331/95
|PO-PÁ (8:00-16:30) průjezd parkovištěm do 30 minut zdarma, 40 Kč/31 minut až hodina, 40 Kč/každá další hodin, SO, NE a svátky zdarma
|www.bkom.cz/parkovani
Záchytná parkoviště P+R (Park and Ride)
Jde o záchytná parkoviště na principu „zaparkuj a dále jeď městskou hromadnou dopravou“. Parkoviště jsou umístěna u zastávek a dopravních uzlů.
P+R Líšeň u Zetoru
Adresa: Trnkova
Cena: První 2 hodiny zdarma, 2-12 hodin 20 Kč, 12-24 hodin (a za každých dalších 24 hodin) 100 Kč
Možnost platit kartou
P+R u Ústředního hřbitova
Adresa: Heršpická
Cena: První 1 hodina zdarma, 2. a 3. hodina 30 Kč, 4-12 hodin 40 Kč, 12-24 hodin (a za každých dalších 24 hodin) 100 Kč
Možnost platit kartou
P+R parkovací dům River Park
Adresa: Polní 35
Cena: prvních 12 hodin 50 Kč, po 12 hodinách 100 Kč/hod
Možnost platit kartou
Další možnosti parkování v Brně
Parkování do 60 minut
V rámci krátkodobého parkování (do 60 minut) jsou v Brně zavedeny mimo modré zóny dva mechanismy. Jedná se o parkovací kotouč a Kiss and Ride.
Parkovací kotouč
Tato místa jsou určena pro stání na dobu vymezenou na cedulce pod značkou, čas příjezdu řidič vyznačí na parkovacím kotouči a umístí ho za čelní sklo. Využívají se hlavně u školek či zdravotních středisek.
Kiss and Ride (K+R)
Tato místa umožňují zastavení jen pro výstup či nástup, řidič se nesmí vzdálit od auta. Využívají se hlavně u škol nebo přestupních uzlů.
Další informace o parkování v Brně najdou řidiči na městském webu parkovanivbrne.cz.