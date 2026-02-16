Blízko výstavbě byl před pár lety objekt v Dubové ulici v Jundrově a usilovně se chystaly další – v lokalitě Jihlavská v Novém Lískovci, Vlkova v Líšni, Černého a Teyschlova v Bystrci. Stále jsou ale jen na papíře.
Mezi zmiňovanými parkovacími domy je v současnosti realitě nejblíž čtyřpodlažní objekt s 294 stáními v Novém Lískovci, který bude zapuštěný do svahu mezi Jihlavskou, Svážnou a Oblou ulicí.
Tamní radnice zajistila a zaplatila veškerou přípravu včetně stavebního povolení, městská firma Brněnské komunikace (BKOM) řeší výběr zhotovitele a výstavbu. Stavební firmu hledá s pomocí magistrátu, dělníci mají spustit práce za předpokládaných 164 milionů letos a dokončit příští rok.
„Příprava trvala roky, nejméně dvě volební období. Museli jsme požádat o změnu územního plánu, zajistit například projektanta. Získat stavební povolení nebylo jednoduché, řízení se táhlo spoustu měsíců, a to jsme měli stavební úřad ještě u nás na radnici. Teď je situace s centrálním stavebním úřadem ještě horší. Obecně příprava staveb trvá v Brně dlouho,“ míní starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení).
Na základě uzavřené dohody s vedením města uhradí tamní radnice čtvrtinu nákladů na stavbu prvního nízkonákladového parkovacího domu na území Brna. Zbytek zaplatí magistrát z fondu mobility, kde shromažďuje třeba vybrané poplatky za modré zóny.
Magistrát má manuál, jak práce zrychlit
Dohoda řešící náležitosti okolo objektu pro auta je v Brně novinkou. Vyjasňuje role radnice a města v jednotlivých krocích. Jako vzor může posloužit rozdělení úloh právě v Novém Lískovci.
Kromě něj uzavřeli dohodu před pár týdny také v Kohoutovicích kvůli záměru ve Stamicově ulici. „Vytvořili jsme jasný řád, manuál, který přesně definuje, jak u parkovacích domů postupovat. Na sněmu starostů byli všichni šťastní, že něco takového konečně existuje. Těchto objektů se teď chystá víc,“ říká brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
Radnice si mohou vybrat, zda chtějí dům pro auta provozovat a starat se o něj samy, nebo záležitost nechají na BKOM. V Novém Lískovci od začátku počítali s první variantou. Po domluvě s městem musí stanovit ceník parkování tak, aby nebylo příliš levné, ale ani drahé a stání nezela prázdnotou.
„Pracujeme s částkou 1 200 až 1 500 korun měsíčně za jedno stání. Rozhodně nebudeme dražší než soukromé parkovací domy v okolí,“ nastiňuje Drápalová.
Pro dlouhodobý pronájem poslouží 160 míst ve dvou spodních podlažích, 80 stání na střeše bude v režimu modrých zón a zbytek je určený pro krátkodobé odstavení vozu jako v jiných podobných objektech.
V Kohoutovicích prezentují svůj chystaný objekt s kapacitou 80 míst jako první rezidentní parkovací dům ve městě. Studii si nechali udělat zhruba před čtyřmi lety. A další dva až tři roky potrvá, než stavba za asi 80 milionů bez daně začne. Potřebné povolení radnice nemá. Dosud ani nerozhodla, v jakém režimu bude fungovat, tedy zda půjde o dlouhodobý pronájem, bezplatné užívání, nebo i prodej míst, a v jakém poměru.
Jasno není ani o ceníku. „Měl by být nastaven tak, aby se investice vrátila a zároveň obyvatele motivoval k využívání,“ nabádá mluvčí BKOM Jaroslava Bílá. Tato firma má zkušenosti s výstavbou a provozem objektu River park ve Štýřicích. „Ceník je stanoven tak, aby umožňoval režim Park and Ride přes den a zároveň parkování přes noc pro místní,“ dodává.
Záměr parkovacího domu Dubová s 41 stáními v Jundrově brzdí už několik let trvající stavební řízení. „Sousedé podávají opakovaně námitky. Mysleli jsme si, že vznikne dřív,“ krčí rameny jundrovská starostka Ivana Fajnorová (Zelení).
Po utlumení se naopak opět reálně řeší dva objekty pro auta v Bystrci – v Černého a Teyschlově ulici, nabídnou dohromady okolo 250 míst.
„U Teyschlovy jsme museli čekat na tramvajové těleso, aby parkovací dům nezkomplikoval stavbu z evropské dotace. Na Černého jsme váhali, protože pozemek je úzký a stavba do výšky na x pater nebude tak ekonomická jako v případě domů zapuštěných do svahu s pár patry,“ vysvětluje bystrcký místostarosta Tomáš Jára (ODS). V Teyschlově by šly náklady za městem, Černého by byl stejný postup jako v Novém Lískovci.
Vedení Brna se chystá uzavřít dohodu kvůli parkovacímu domu i v Líšni. Radnice v přípravě projektu ve Vlkově nepokračuje, chce jej předat do rukou BKOM. Povolení k výstavbě měl podle několik let staré smlouvy zajistit projektant, dosud se to však nestalo.
„Nešlo se prokopat přes nesouhlasné stanovisko BKOM kvůli problému s optickým napojením,“ tvrdí líšeňský starosta Břetislav Štefan (dříve SOCDEM).
Jiný důvod ovšem vidí bývalý místostarosta a nynější opoziční zastupitel Martin Příborský (ODS), který záměr řešil v minulém volebním období.
„Současná koalice na něm přestala pracovat. S projektantem nekomunikuje, neposkytla mu součinnost, takže to nemohl dokončit,“ poukazuje Příborský.
|
