Na Brněnské přehradě houstne provoz, parníkům překážejí hlavně paddleboardy

Karolína Kučerová
  12:22aktualizováno  12:22
Bez jediné nehody zvládly parníky letošní sezonu na Brněnské přehradě, která skončí dnes odpoledne. A to přesto, že plavba lodí dopravního podniku je čím dál náročnější kvůli zvýšenému provozu na vodní ploše, který mají na svědomí hlavně paddleboardy.
Sezonu 2025 na Brněnské přehradě zvládlo sedm lodí dopravního podniku bez...

Sezonu 2025 na Brněnské přehradě zvládlo sedm lodí dopravního podniku bez jediné nehody. | foto: DPMB

Sezonu 2025 na Brněnské přehradě zvládlo sedm lodí dopravního podniku bez...
Cestujícím, kterých ročně sveze okolo 240 tisíc, začala lodní doprava na...
Lodní doprava na Brněnské přehradě je unikátní tím, že celá flotila funguje na...
Loni opravená historická loď z 50. let nesla dříve jména Moskva a Dallas, po...
Poslední šanci zažít letos oficiální plavbu po „Prýglu“ mají lidé dnes, pak plavidla Dopravního podniku města Brna zmizí z vodní hladiny až do jara. Symbolické rozloučení s plavební sezonou na Brněnské přehradě startuje v 16 hodin v bystrckém přístavišti, odkud vyplují dvě lodě.

Jedna cestující doveze až do Veverské Bítýšky na opačném konci vodní plochy, druhá nabídne dvacetiminutovou cestu zdarma. Na účastníky navíc čeká voucher na zahajovací plavbu další, jubilejní 80. sezony.

Nastoupil, ale už nevystoupil. V Brně pátrají po muži, který zmizel z lodi

Ačkoliv žádné rekordy letos nepadly, sezona se podle ředitele dopravního podniku Miloše Havránka vyvedla. „Hodnotíme ji velmi pozitivně – počasí nám přálo, na našich sedmi lodích jsme převezli 280 tisíc cestujících. Podařilo se uskutečnit i 176 soukromých plaveb na objednávku. Naše posádka odvedla skvělou práci,“ komentuje Havránek.

Na palubách se letos prostřídalo 14 kapitánů a 53 lodníků. Všem se podařilo udržet status nulové nehodovosti, přesto museli řešit i několik nestandardních situací. Mezi ně patřily drobné zdravotní komplikace cestujících nebo přetížený provoz na hladině.

„Je to rok od roku náročnější. Pravidla plavebního provozu bohužel někteří lidé na loďkách a paddleboardech nerespektují, což může být nebezpečné,“ posteskl si vedoucí lodní dopravy Martin Ecler.

Problém nastává zejména v úseku za zastávkou Rokle směrem na Veverskou Bítýšku, který je velmi úzký. „Loď je velký stroj, se kterým se v takovém prostoru těžko vyhýbá. Nastala proto nepříjemná situace, když byl v cestě někdo právě na paddleboardu nebo v loďce,“ upřesňuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková a připouští, že ne každý ví, kam může a kam ne. Proto v dopravním podniku uvažují o zlepšení informovanosti.

Příští sezona bude jubilejní

Po oficiálním ukončení sezony čeká přístavní můstky a hlavně lodě vytažení na břeh. V průběhu zimního období přijde důkladná údržba v podobě mytí, servisu a kontroly technického stavu, aby byly v reprezentativním stavu a bez závad připraveny na nadcházející sezonu.

VIDEO: Odmašťují, tmelí, natírají. Lodníci hýčkají „koráby“ na přehradě

Ta odstartuje v dubnu příštího roku a bude se nést ve znamení oslav větších, než na jaké jsou lidé při běžných zahajovacích plavbách zvyklí. „Chystáme mimořádný program k 80. výročí lodní dopravy, včetně dne otevřených dveří v areálu v Bystrci 23. května. Věříme, že to bude pěkné připomenutí tradice, která k Brnu neodmyslitelně patří,“ hlásí Havránek.

Lodní doprava po přehradě odstartovala 5. května 1946, cestující tenkrát přepravovaly dvě lodě s názvy Morava a Brno.

Více podrobností o historii se mohli lidé dozvědět například při příležitosti 70. výročí. Největším lákadlem byly tehdy plavby po celý den zadarmo, nahlédnout ale mohli také do hangáru lodní dopravy, kde se v zimě řeší údržba. Zda bude program i příští rok podobný, dopravní podnik teprve upřesní.

22. února 2017

