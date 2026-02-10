Švancara v roce 2020 tvrdil, že by čtveřici hřišť nevyužívali jen mladí fotbalisté z nejrůznějších brněnských klubů, ale trénovat by tam mohli i další sportovci. Vyžití by zde navíc našli i dospělí, kterým sliboval koncerty nebo festivaly.
„Pokud Brňané projekt nového tréninkového centra letos posvětí svými hlasy, realizaci už nebude stát nic v cestě a nové generace sportovních talentů se za Lužánkami budou moci prohánět už příští rok,“ hlásil web města v roce 2020. Jenže dosud nic nevzniklo.
Švancara uspěl se svým projektem, za Lužánky se přesune mládež
Švancara se už v roce 2023 naštval na vedení Brna, že mu do plánů takzvaně „hodilo vidle“. Politici totiž tehdy řekli, že se nic stavět nebude, protože je stadion ve špatném stavu a je nutné jej zbourat. Jeho stav byl přitom špatný už na samém počátku Švancarových plánů o tři roky dříve, kdy magistrát návrh akceptoval jako proveditelný a zařadil jej do hlasování.
V něm fotbalista uspěl, což znamenalo pro magistrát i závazek dovést projekt v nějaké formě do zdárného konce. Švancara navzdory původním silným prohlášením nakonec na podmínky města přistoupil.
Jako nové místo pro Švancarovu vizi bylo určeno Fotbalové centrum v Brněnských Ivanovicích, kde se už dříve plánovala investice do rozšíření tamního areálu, jenže na ni nebyly peníze. Tímto přesunem z Lužánek se na ně tedy „našly“. „Bude zde vybudováno jedno další hřiště pro mládež s umělým povrchem,“ uvedla Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
ANALÝZA: Kolem osudu stadionu za Lužánkami brněnští politici falešně kličkují
Podle Tomáše Fialy, investičního ředitele městské společnosti Starez-sport, která areál v Ivanovicích provozuje, bylo seškrtání původního záměru na jedno hřiště rozhodnutím vedení Brna. Druhým dechem však dodává, že i tak nejspíš investice převýší původně plánovaný celkový rozpočet v hodnotě tří milionů korun.
„Do konce února bychom měli dostat finální dokumentaci pro provedení stavby, z níž se dozvíme i rozpočet. Následně počítáme s tím, že ještě letos bychom celý projekt zrealizovali,“ doplnil Fiala. K tomu by měly v areálu vzniknout ještě další dvě hřiště, ty už však budou hrazené z jiného balíku peněz.
Švancara na aktuální dotazy iDNES.cz dosud neodpověděl.
Eskalátory stále bez nadějných vyhlídek
Ani šestileté čekání v případě Švancarova projektu není v brněnském participativním rozpočtu rekordní. Loni bylo až po sedmi letech dokončeno hřiště pro parkour, fitness a další sporty v brněnských Tuřanech. Ani to však na „prvenství“ stačit nebude.
V roce 2019 uspěl v hlasování návrh na zřízení eskalátorů, které by vedly z podchodu pod hlavním nádražím na jednotlivá tramvajová nástupiště. Nejdřív magistrát plánoval, že se pojízdné schody stanou součástí modernizace podchodu, která i přes řadu slibů stále nezačala, loni pak nápad zahrnul do příprav na komplexní úpravu přednádražního prostoru. Dosud však není jasno, kdy začnou alespoň projekční práce. Výstavba eskalátorů je tak zcela v nedohlednu.
|
