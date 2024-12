Vítězem participativního rozpočtu je nový přístřešek v komunitním areálu v Dolní Lhotě

Radní na své 54. schůzi odsouhlasili také podmínky pro výběr správce stavby nového krytého bazénu nebo firmy, která zajistí opravy chodníků ve městě. Mezi více než čtyřmi desítkami bodů, kterými se rada zabývala, byl také letní prázdninový provoz mateřských škol, individuální dotace a další témata.

Na nový přístřešek v komunitním areálu se už v příštím roce mohou těšit obyvatelé místní části Dolní Lhota. Přístřešek se stoly a místy k sezení má zvýšit komfort návštěvníků kulturních, sportovních a společenských akcí, které zde organizuje místní občanská aktivita nebo Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhoty, který má v areálu také své zázemí.

„Nový přístřešek zvýší kapacitu areálu a úroveň podmínek ke konání už tradičních i nových akcí v obci,“ vysvětlil předseda dolnolhotské občanské aktivity Zdeněk Čuma, který projekt do participativního rozpočtu přihlásil.

Do hlasování v letošním ročníku participativního rozpočtu Společně pro Blansko postoupilo osm přihlášených projektů, další dva byly v rozporu s pravidly, proto nepostoupily do fáze hlasování. Hlasování probíhalo od 1. do 17. listopadu, každý hlasující mohl svým hlasem podpořit jeden až tři projekty. Na druhém místě skončila Renovace minigolfových drah v rekreační oblasti Palava, třetí místo obsadil projekt Zvelebení prostoru u skautských kluboven v ulici Růžové.

Na realizaci nového přístřešku v dolnolhotském areálu má město pro rok 2025 odsouhlasenou částku pro participativní rozpočet ve výši 850 tisíc Kč. Pokud se celá částka na nový přístřešek nevyužije, může město zrealizovat některý z dalších hlasovaných projektů či jeho část.

Svého favorita mohli obyvatelé Blanska v anketě Společně pro Blansko podpořit v on-line hlasování přes Munipolis (Mobilní rozhlas), pomocí kterého hlasovalo 996 lidí. Tištěné hlasovací lístky podalo celkem 1032 hlasujících. Celkem se tedy zapojilo 2028 zletilých obyvatel města.