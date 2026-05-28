Sanatorium Pálava za miliardu finišuje. Řeší se tendry a shání se personál

Oldřich Haluza
  5:32aktualizováno  5:32
Největší investice do zdravotnictví v historii jihomoravského kraje míří do finiše. Nové sanatorium v Pasohlávkách chce v létě přijmout první pacienty, stále však řeší část vybavení i některé tendry. Opozice kritizuje zpoždění zakázek a připomíná loňské personální otřesy v krajské firmě, hejtmanství problémy odmítá.

Na jihomoravské poměry unikátní zdravotnické zařízení už brzy otevře v Pasohlávkách, kde vznikl nový léčebně rehabilitační ústav.

Sanatorium Pálava je aktuálně těsně před kolaudací, do další fáze se posouvá poté, co si dokončený objekt před čtvrt rokem převzalo od stavební firmy hejtmanství a vzápětí jej předalo krajské firmě Jihomoravská zdravotní (JMZ), která ho bude provozovat.

Přípravy na spuštění ostrého provozu a příjem prvních pacientů běží na plné obrátky, ústav otevře brány v létě.

Nové sanatorium v Pasohlávkách chce první pacienty přijmout letos v létě. Moderní rehabilitační ústav využije k léčbě také termální vodu z místního vrtu.
JMZ postupně vybavuje jednotlivá pracoviště, instaluje potřebné technologie, nabírá personál a také nastavuje provozní procesy.

„Jedná se o výjimečný a rozsáhlý projekt, který s sebou přináší velké množství technických i organizačních kroků. Některé situace je proto potřeba průběžně řešit za pochodu. Například koordinaci technologických návazností, úpravy harmonogramů dodávek nebo administrativní procesy související se zakázkami. Pro nás je ale podstatné, že se přípravy dál posouvají a vše směřuje k tomu, aby byl provoz náležitě připraven,“ zdůrazňuje ředitel sanatoria Antonín Vodák.

Ústav má naostro začít fungovat ve druhé polovině léta. V počáteční fázi bude otevřen pouze s několika desítkami lůžek, na plnou kapacitu 160 pacientů najede až v roce 2028.

VIDEO: U Pálavy vznikl speciální ústav. Léčivá voda je kilometr a půl hluboko

„V současnosti už testujeme některé provozy, konkrétně balneo, gastro, vzduchotechniku a klimatizace,“ podotýká mluvčí JMZ Silvie Fialová.

Nicméně některé části vybavení sanatoria scházejí, krajská firma je dosud nevysoutěžila. Chybí třeba robotické systémy pro rehabilitaci horních i dolních končetin, technologie pro nácvik chůze nebo časnou mobilizaci pacientů. V těchto případech JMZ dokončuje výběrová řízení a uzavírá smlouvy na dodávky zdravotnického vybavení a rehabilitačních technologií, které očekává v červnu.

„Veškeré přípravy postupují podle plánu. Jediný problém jsou zakázky týkající se právě vybavení a technologií. Je jich spousta a tím, jak se dodavatelé různě přihlašují do výběrových řízení, se hýbe s termíny dodání. Jde tedy o to, kdy bude ústav kompletně vybavený, ale počítáme s tím, že začne fungovat v srpnu, nebo od září,“ říká hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Na scéně i antimonopolní úřad

Opoziční krajský zastupitel a bývalý radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO) upozorňuje, že v tuto chvíli ústav ještě nemá informační systém, což podle něj nepochybně přináší komplikace.

„Zajištěn není ani laminovaný nábytek, zakázku už podruhé zrušil antimonopolní úřad. Podle mého názoru není možné tento tendr zopakovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek včas,“ upozorňuje Vojta na „akci“ za 24 milionů, u níž se podle antimonopolního úřadu JMZ správně nevypořádala s námitkami jednoho z uchazečů a musí o nich rozhodnout znovu.

Podle Vojty zpoždění zakázek souvisí s loňským více než dvouměsíčním bezvládím v krajské společnosti, které nastalo poté, co vedení hejtmanství na konci loňského května nečekaně odvolalo tehdejšího šéfa firmy Martina Pavlíka.

Předsedkyní představenstva se místo něj stala ředitelka blanenské nemocnice a politička ODS Vladimíra Danihelková, která si do čela JMZ vybrala Jana Kašpara, jenž nastoupil do funkce od půlky srpna. Už od začátku stejného měsíce navíc přímo v čele sanatoria působil Vodák.

„Ředitel Pavlík měl množství věcí rozjednaných a ty jeho odvoláním padly pod stůl. Zpoždění tendrů, která jsou nyní, by předpokládám nevznikla. Spolu s Pavlíkem odešla velká část zaměstnanců JMZ a bylo potřeba najmout a zaškolit nové,“ poukazuje Vojta.

V krajské firmě skončilo bezvládí. Sanatorium se zpozdí, obává se opozice

Grolich odmítá, že by bezvládí negativně ovlivnilo přípravy ústavu. „V té době ještě nebyla hotová stavba sanatoria. Výběrová řízení se mohla vypsat až v návaznosti na její dokončení, tehdy tedy nebyl potřeba personál pro přípravu zakázek,“ reaguje hejtman.

Zásadním úkolem je pro JMZ sehnat dostatek personálu. Pro první fázi provozu počítá se 130 zaměstnanci, v tuto chvíli obsadila 115 pozic a s dalšími potenciálními pracovníky jedná. Hledá lékaře, fyzioterapeuty, praktické sestry, sanitáře. Ve finále vytvoří tým sanatoria zhruba 180 pracovníků. Personál se podařilo přilákat také ze Slovenska, severní Moravy i Čech nebo Plzeňského kraje.

Moderní ústav je největší investicí v historii hejtmanství. Stavební práce vyšly na 838 milionů korun. Dalších přibližně 200 milionů padne na vybavení a zprovoznění plné kapacity ústavu. K tomu kraj musel před několika lety zaplatit Pasohlávkám 110 milionů za odkup třetinového podílu ve společné firmě Thermal Pasohlávky, předchůdce JMZ. Z Národního plánu obnovy však získal téměř třísetmilionovou dotaci.

Uprostřed ničeho začne stavba sanatoria, pro sestry otevřou speciální kurz

Ústav využije k léčbě termální vodu vystupující na povrch z hloubky téměř jednoho a půl kilometru v teplotě okolo 40 stupňů Celsia. Poslouží pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně náročných stavů po úrazech páteře, míchy a mozku. Nemocní se mohou do unikátního léčebného prostředí dostat během hospitalizace, po propuštění ze špitálu nebo na základě doporučení odborného lékaře, třeba neurologa či ortopeda.

„Seznam žadatelů můžeme otevřít po získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jež očekáváme v červnu,“ avizuje Fialová.

