Za zbití patnáctiletého chlapce zazněly omluvy. Dívka řekla i důvod útoku

Hoch, jehož podle matky útočníci chtěli okrást a zároveň potrestat za znásilnění, které si však jeho expřítelkyně vymyslela, skončil po útoku v nemocnici na jednotce intenzivní péče.
Otřesným případem násilí se zabývají policisté, kteří už znají totožnost všech aktérů konfliktu. Případ vyšetřují jako výtržnictví.
Byly mezi nimi i děti mladší patnácti let včetně čtrnáctileté dívky, která se ozvala CNN Prima News, aby se veřejně omluvila. Sama se do surového konfliktu zapojila.
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„I rodičům jsem se omluvila, ale omlouvám se i tady. Už se to nikdy víc nestane. My jsme sami zjistili, že ta jeho bývalá přítelkyně si to znásilnění vymyslela, takže vlastně jen kvůli tomu jsme měli všichni problém,“ řekla na kameru.
Hůř je na tom ovšem její o několik let starší přítel. „Je v pasťáku a má za sebou už nějaké bitky, ale sám říkal, že se do toho nechce zapojovat, protože má podmínku,“ uvedla jedna z útočnic.
Jenže svá slova porušil a byl oním hlavním agresorem. Stanici CNN Prima News poslal písemné vyjádření, kde se rovněž za své chování omlouvá. „Měl jsem mít rozum a nepřistoupit na to. Teď máme velký problém a ano, následky si poneseme,“ napsal.
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11. srpna 2025